संजू सैमसन के सपोर्ट में खुलकर उतरे अजिंक्य रहाणे, कहा- टी20 वर्ल्डकप के हीरो को बाहर करना अजीब

Ajinkya Rahane on Sanju Samson: भारत और इंग्‍लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की सीरीज के बीच सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पुरुष चयन समिति ने जिम्‍बाब्‍वे टूर के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है, जिससे संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर चयनकताओं की खूब आलोचना हो रही है। इसी बीच भारतीय खिलाड़ी अजिंक्‍य रहाणे ने भी संजू सैमसन को बाहर करने को अजीब बताया है। उन्‍होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्‍ट भी किया है।