Abhishek Sharma और Ishan Kishan भी बैठेंगे बाहर! टीम इंडिया के सेलेक्शन पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

Sanju Samson Drop Controversy: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने जिंबॉब्वे दौरे पर खेली जाने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम से संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया, जबकि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं चुने गए। हालांकि संजू को स्क्वॉड में न देखकर पूर्व खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा और सोशल मीडिया पर भी अजीत अगरकर एंड कंपनी की खूब अलोचना हो रही है।