7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Vaibhav Suryavanshi मैनचेस्टर टी20 में किस गलती की वजह से हुए आउट? मोहम्मद कैफ ने बताई पूरी बात

Mohammad kaif on Vaibhav Suryavanshi: भारत-इंग्लैंड तीसरे टी20 से पहले मोहम्मद कैफ ने बताया कि दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी आखिर किस गलती की वजह से जल्दी आउट हो गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 07, 2026

vaibhav suryavanshi

भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

IND vs ENG T20 Series 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी। वैभव ने मैनचेस्टर में अपना टी20 डेब्यू किया था। हालांकि दूसरे टी20 मुकाबले में वह सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। वह ऑफ स्पिनर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए थे। टीम इंंडिया के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने बताया कि किस वजह से वह जल्दी पवेलियन लौट गए थे।

कैफ ने बताई सूर्यवंशी की कमजोरी

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कहा, "मुझे लगता है कि उनकी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उन्होंने अब तक ऑफ स्पिन गेंदबाजी का ज्यादा सामना नहीं किया है। आईपीएल में ओपनिंग करते हुए भी उन्होंने ज्यादातर तेज गेंदबाजों का सामना किया है। ऑफ स्पिन के खिलाफ यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती रही। यह उनका पहला मुकाबला था, इसलिए सिर्फ इसी आधार पर उन्हें जज नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें इस पहलू पर काम करने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि "अभिषेक शर्मा ने ऑफ स्पिन के खिलाफ काफी मेहनत की है और अब वह इस तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अच्छे बल्लेबाज बन चुके हैं। जिस ओवर में वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, उसी ओवर में उन्होंने दो शानदार चौके लगाए थे। इसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा की तरह आगे निकलकर ऑफ स्पिनर की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देते हुए सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के पास पहुंच गई। बटलर ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दीं और क्रीज से बाहर होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन लौटना पड़ा।"

विल जैक्स का उस मैच में वह इकलौता विकेट था। वह इंग्लैंड के पार्ट टाइम स्पिनर हैं और कई अहम मौकों पर अपनी टीम के लिए विकेट चटका चुके हैं।

4 विकेट से हार गई थी टीम इंडिया

आपको बता दें कि दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही लक्ष्य हासिल करते हुए 191 रन बनाकर मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। जैकब बेथेल ने नाबाद 76 रन की पारी खेली थी, जो मैच में बड़ा अंतर साबित हुई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

07 Jul 2026 05:38 pm

Published on:

07 Jul 2026 05:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Suryavanshi मैनचेस्टर टी20 में किस गलती की वजह से हुए आउट? मोहम्मद कैफ ने बताई पूरी बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

“शुभमन गिल को टी20 टीम में लाने के लिए यह सब कर रहे हैं”, सैमसन को नज़रअंदाज़ किए जाने पर एस रमेश ने की तीखी आलोचना

Shubman Gill vs Afghanistan
क्रिकेट

T20 Ranking: टी20 वर्ल्ड कप में कूटे 238 रन, महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में ‘नंबर-1’ बनीं बेथ मूनी

Beth Mooney
क्रिकेट

‘मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया’, आखिर ऐसा क्या हुआ कि Suryakumar Yadav को करना पड़ा ऐसा पोस्ट

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

“जब धोनी पैदा भी नहीं हुआ था…” कैप्टन कूल को जन्मदिन की बधाई देते हुए सहवाग ने लिखा पोस्ट, अलग अंदाज़ में किया विश

MS Dhoni Birthday
क्रिकेट

Shapoor Zadran Death: 38 की उम्र में जिस बीमारी से चली गई अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर की जान, क्या हैं इसके शुरुआती लक्षण?

Shapoor Zadran Death
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.