Vaibhav Suryavanshi मैनचेस्टर टी20 में किस गलती की वजह से हुए आउट? मोहम्मद कैफ ने बताई पूरी बात

उन्होंने आगे कहा कि "अभिषेक शर्मा ने ऑफ स्पिन के खिलाफ काफी मेहनत की है और अब वह इस तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अच्छे बल्लेबाज बन चुके हैं। जिस ओवर में वैभव सूर्यवंशी आउट हुए, उसी ओवर में उन्होंने दो शानदार चौके लगाए थे। इसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा की तरह आगे निकलकर ऑफ स्पिनर की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले को चकमा देते हुए सीधे विकेटकीपर जोस बटलर के पास पहुंच गई। बटलर ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दीं और क्रीज से बाहर होने की वजह से वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन लौटना पड़ा।"