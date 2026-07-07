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थाला फॉर अ रीजन: फीफा भी बना महेंद्र सिंह धोनी का फैंस, खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

फीफा ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड नजर आ रहे हैं। इन तीनों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सात-सात गोल किए हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है, "7 गोल। थाला फॉर अ रीजन। हैप्पी थाला डे।"
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 07, 2026

MS Dhoni

Mahendra Singh Dhoni महेंद्र सिंह धोनी (Photo Credit- ANI)

FIFA Wishes MS Dhoni Birthday: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर खेल जगत ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। फीफा वर्ल्ड कप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर खास अंदाज में जश्न मनाया है। फीफा ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड नजर आ रहे हैं। इन तीनों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सात-सात गोल किए हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है, "7 गोल। थाला फॉर अ रीजन। हैप्पी थाला डे।" यह धोनी की मशहूर 'नंबर 7' जर्सी और फैंस की तरफ से उन्हें दिए गए निकनेम 'थाला' की ओर इशारा था।

BCCI ने भी पोस्ट शेयर कर दी बधाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोशल मीडिया पर धोनी के शानदार करियर को दिखाने वाला एक ग्राफिक शेयर करके इसका जश्न मनाया: "538 अंतरराष्ट्रीय मैच, 17,266 अंतरराष्ट्रीय रन, स्टंप के पीछे 829 अंतरराष्ट्रीय सफलताएं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2007, आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2011 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 जीतने वाले कप्तान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की बधाई, जो खेल के असली आइकन हैं।"

सीएसके ने ऐसे दी बधाई

धोनी की आईपीएल फ्रेंचाइजी, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एक वीडियो शेयर किया, जिसका कैप्शन था, "एक हीरो जो जीने का तरीका बन गया। एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी में बनी रहेगी।" बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर धोनी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "भारतीय क्रिकेट के असली आइकन एमएस धोनी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। उनका नेतृत्व और विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और आने वाले कई यादगार वर्षों की कामना करता हूं।"

धवन का खास पोस्ट

भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भारत की जीत के समय धोनी के साथ ली गई एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, महेंद्र सिंह धोनी भाई। दबाव में आपका शांत स्वभाव और जिस तरह से आपने खेल को आगे बढ़ाया, वह हमेशा दुनिया भर के क्रिकेटर्स को प्रेरित करेगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं।" भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने लिखा, "कुछ खिलाड़ी मैच जीतते हैं। कुछ ट्रॉफी जीतते हैं। एमएस धोनी ने एक दौर जीता है। जन्मदिन मुबारक हो माही।"

धोनी ने जीती तीन आईसीसी ट्रॉफी

महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2004 में अपने अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत की थी। 15 साल के लंबे करियर में माही ने भारत को तीन प्रतिष्ठित आईसीसी ट्रॉफी (टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013) जिताईं। ये उपलब्धियां उनके करियर के सबसे अहम पल हैं। 15 अगस्त 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से, धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अपने खेल से फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। बतौर कप्तान माही ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 खिताब जिताए हैं।

धोनी का अंतरराष्ट्रीय करियर

भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने 2004 से 2019 के बीच टीम इंडिया के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। धोनी ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 538 मैच खेले थे। उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 38.09 की औसत से 4,876 रन बनाए थे। टेस्ट में उनके नाम 1 दोहरा शतक, 6 शतक और 33 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 350 मैचों में 50.58 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल रहे। अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में उन्होंने 98 मैचों में 37.60 की औसत से 1,617 रन बनाए थे।

वनडे क्रिकेट में धोनी दुनिया के तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर भी हैं। उन्होंने टेस्ट 256 कैच लिए और 38 स्टंपिंग की। वनडे में उन्होंने 321 कैच लिए और 123 स्टंपिंग की। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय टी20 में उन्होंने 57 कैच लिए और 34 स्टिंपिंग की।

MS Dhoni’s Birthday: सौरव गांगुली के इस फैसले ने बदली एमएस धोनी की ज़िंदगी, तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान

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Updated on:

07 Jul 2026 06:02 pm

Published on:

07 Jul 2026 06:00 pm

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