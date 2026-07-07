थाला फॉर अ रीजन: फीफा भी बना महेंद्र सिंह धोनी का फैंस, खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

FIFA Wishes MS Dhoni Birthday: भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर खेल जगत ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। फीफा वर्ल्ड कप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर खास अंदाज में जश्न मनाया है। फीफा ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड नजर आ रहे हैं। इन तीनों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब तक सात-सात गोल किए हैं। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है, "7 गोल। थाला फॉर अ रीजन। हैप्पी थाला डे।" यह धोनी की मशहूर 'नंबर 7' जर्सी और फैंस की तरफ से उन्हें दिए गए निकनेम 'थाला' की ओर इशारा था।