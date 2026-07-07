“शुभमन गिल को टी20 टीम में लाने के लिए यह सब कर रहे हैं”, सैमसन को नज़रअंदाज़ किए जाने पर एस रमेश ने की तीखी आलोचना

Sanju Samson, India T20 Team: पूर्व भारतीय ओपनर सदागोप्पन रमेश ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को आगामी जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से बाहर किए जाने पर सवाल उठाया है। रमेश का मानना है कि ये फैसला सिर्फ़ प्रभसिमरन सिंह को मौका देने के लिए नहीं, बल्कि टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को टी20 टीम में वापस लाने की तैयारी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिताने वाले हीरो संजू सैमसन का अचानक ड्रॉप होना क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला रहा। उनकी जगह पंजाब किंग्स के विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को चुना गया है।