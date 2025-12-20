20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल से छीनी जाएगी उपकप्तानी? सैमसन के फॉर्म से बनाया दबाव, चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

गिल को अचानक उपकप्तान बनाए जाने के कारण उन्हें सैमसन पर तरजीह दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या चयनकर्ता टी20 विश्व कप के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गिल से उपकप्तानी छीन लेंगे? अगर विश्व कप में सैमसन ओपनिंग करते हैं, तो गिल की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 20, 2025

Abhishek Sharma on Gill and Surya

शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटते कप्‍तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)

Shubman Gill Vice-Captaincy, India squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी। बैठक में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी।

सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया शानदार प्रदर्शन

टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे। टीम चयन से ठीक पहले विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवे टी20 में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की कर ली है। उपकप्तान शुभमन गिल की चोट के कारण उन्हें सलामी बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने 22 गेंदों पर 37 रन ठोक डाले।

टी20 वर्ल्ड कप में पक्की की जगह

संजू की इस पारी ने न सिर्फ टीम के बल्लेबाजी क्रम को मकबूत किया है। बल्कि चयनकर्ताओं को यह सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें इतने दिनों तक टीम से बाहर रखन सही फैसला था? उनकी फॉर्म और ओपनिंग में सफलता ने उन्हें विश्व कप टीम में मजबूत दावेदार बना दिया है, खासकर ओपनिंग स्लॉट के लिए।

शुभमन गिल हो सकते हैं प्लेइंग 11 से बाहर

दरअसल, शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद सैमसन का ओपनिंग स्लॉट छिन गया और उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ी। मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और एशिया कप में टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें प्लेइंग इलेवन से ही बाहर कर दिया गया। वहीं गिल को लगातार मौके मिलते रहे, लेकिन वे एक के बाद एक पारियों में फ्लॉप होते चले गए।

गिल से छीनी जा सकती है उपकप्तानी

गिल को अचानक उपकप्तान बनाए जाने के कारण उन्हें सैमसन पर तरजीह दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या चयनकर्ता टी20 विश्व कप के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गिल से उपकप्तानी छीन लेंगे? अगर विश्व कप में सैमसन ओपनिंग करते हैं, तो गिल की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें उपकप्तान बनाए रखने का कोई ठोस तर्क नहीं बचता।

अहमदाबाद में विकेट कीपिंग करते दिखे थे संजू

अहमदाबाद टी20 में सैमसन ने बल्लेबाजी के साथ-साथ जितेश शर्मा की मौजूदगी के बावजूद विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाई। इससे गिल पर दबाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि भारतीय थिंक टैंक टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए गिल की उपकप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार कर सकता है।

शुभमन गिल का टी20 करियर

गिल ने अब तक 34 टी20 मैचों की 34 पारियों में 29 की औसत से 841 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए। लेकिन एक सलामी बल्लेबाज के लिए उनका स्ट्राइक रेट महज 140.63 का है, जो काफी कम है। 2025 में उन्होंने 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा और एक भी अर्धशतक नहीं लगा।

संजू सैमसन- ओपनिंग में खतरनाक

टी20 विश्व कप 2024 के बाद से संजू सैमसन ने ओपनिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बतौर ओपनर उन्होंने पिछले एक साल में तीन शतक लगाए हैं। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है। उनके पूरे टी20 करियर की बात करें तो 52 मैचों की 43 पारियों में उन्होंने 25.8 की औसत से 1032 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, 164.3 के स्ट्राइक रेट वाले इस बल्लेबाज समेत इन चार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह
क्रिकेट
ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

20 Dec 2025 11:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल से छीनी जाएगी उपकप्तानी? सैमसन के फॉर्म से बनाया दबाव, चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025-26: दिल्ली टीम में विराट कोहली की एंट्री, ऋषभ पंत की कप्तानी में उतरेंगे मैदान पर

VHT 2025-26
क्रिकेट

VHT 2025-26 के लिए मुंबई की टीम का ऐलान, रोहित शर्मा की में एंट्री, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दो खिलाड़ी हुए बाहर

VHT 2025-26
क्रिकेट

U19 Asia Cup: भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल के लिए नहीं कोई रिजर्व-डे! मैच बारिश से धुना तो कौन बनेगा चैंपियन

Ind vs Pak u19 Asia Cup 2025 final
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: आज इतने बजे होगी भारतीय स्क्वाड की घोषणा, जानें कहां और कैसे देखें अगरकर -सूर्या की प्रैस कॉन्फ्रेंस

Virat Kohli and Rohit Sharma future
क्रिकेट

India vs Pakistan के बीच U-19 एशिया कप फाइनल में 11 साल बाद फिर महामुकाबला

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.