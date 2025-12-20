शुभमन गिल से छीनी जाएगी उपकप्तानी? सैमसन के फॉर्म से बनाया दबाव, चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

शुभमन गिल के साथ पवेलियन लौटते कप्तान सूर्यकुमार यादव। (फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill Vice-Captaincy, India squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज होने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी। बैठक में न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी।
टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे। टीम चयन से ठीक पहले विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवे टी20 में शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की कर ली है। उपकप्तान शुभमन गिल की चोट के कारण उन्हें सलामी बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने 22 गेंदों पर 37 रन ठोक डाले।
संजू की इस पारी ने न सिर्फ टीम के बल्लेबाजी क्रम को मकबूत किया है। बल्कि चयनकर्ताओं को यह सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या उन्हें इतने दिनों तक टीम से बाहर रखन सही फैसला था? उनकी फॉर्म और ओपनिंग में सफलता ने उन्हें विश्व कप टीम में मजबूत दावेदार बना दिया है, खासकर ओपनिंग स्लॉट के लिए।
दरअसल, शुभमन गिल की टीम में वापसी के बाद सैमसन का ओपनिंग स्लॉट छिन गया और उन्हें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ी। मिडिल ऑर्डर में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और एशिया कप में टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्हें प्लेइंग इलेवन से ही बाहर कर दिया गया। वहीं गिल को लगातार मौके मिलते रहे, लेकिन वे एक के बाद एक पारियों में फ्लॉप होते चले गए।
गिल को अचानक उपकप्तान बनाए जाने के कारण उन्हें सैमसन पर तरजीह दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या चयनकर्ता टी20 विश्व कप के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गिल से उपकप्तानी छीन लेंगे? अगर विश्व कप में सैमसन ओपनिंग करते हैं, तो गिल की टीम में जगह बनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें उपकप्तान बनाए रखने का कोई ठोस तर्क नहीं बचता।
अहमदाबाद टी20 में सैमसन ने बल्लेबाजी के साथ-साथ जितेश शर्मा की मौजूदगी के बावजूद विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी निभाई। इससे गिल पर दबाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि भारतीय थिंक टैंक टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए गिल की उपकप्तानी की स्थिति पर फिर से विचार कर सकता है।
गिल ने अब तक 34 टी20 मैचों की 34 पारियों में 29 की औसत से 841 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक लगाए। लेकिन एक सलामी बल्लेबाज के लिए उनका स्ट्राइक रेट महज 140.63 का है, जो काफी कम है। 2025 में उन्होंने 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत और 137.26 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा और एक भी अर्धशतक नहीं लगा।
टी20 विश्व कप 2024 के बाद से संजू सैमसन ने ओपनिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बतौर ओपनर उन्होंने पिछले एक साल में तीन शतक लगाए हैं। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है। उनके पूरे टी20 करियर की बात करें तो 52 मैचों की 43 पारियों में उन्होंने 25.8 की औसत से 1032 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।
