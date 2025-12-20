शुभमन गिल से छीनी जाएगी उपकप्तानी? सैमसन के फॉर्म से बनाया दबाव, चयनकर्ता ले सकते हैं चौंकाने वाला फैसला

टी20 विश्व कप 2024 के बाद से संजू सैमसन ने ओपनिंग में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बतौर ओपनर उन्होंने पिछले एक साल में तीन शतक लगाए हैं। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है। उनके पूरे टी20 करियर की बात करें तो 52 मैचों की 43 पारियों में उन्होंने 25.8 की औसत से 1032 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं।