Pak vs Nam: नामीबिया को 102 रन से रौंदकर पाकिस्तान सुपर-8 पहुंचने वाली 8वीं टीम बनी, टूट गया इस टीम का सपना

Pak vs Nam Match Highlights: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के ग्रुप ए का सेकंड लास्‍ट मुकाबला पाकिस्‍तान और नामीबिया के बीच आज बुधवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। करो या मरो के इस मुकाबले में पॉकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के तूफानी शतक के दम पर पूरे 200 रन का लक्ष्‍य रखा था। इसके जवाब में नामीबिया की टीम 17.3 ओवर में 97 रन पर ही ढेर हो गई। इस तरह पाकिस्‍तान ने 102 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट के सुपर-8 में जगह बना ली है। इस मैच के साथ ही सुपर-8 की तस्‍वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। जबकि पाकिस्‍तान के हारने की दुआ कर यूएसए का अगले चरण में पहुंचने का सपना टूट गया है।