टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचते ही जिम्बाब्वे के हाथ लगा जैकपॉट, अगले 2 वर्ल्ड कप में जगह हुई पक्की, समझें पूरा गणित

Zimbabwe qualifies for next 2 World Cup: जिम्बाब्वे का टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अब तक का सफर बेहद ही शानदार रहा है। इस टूर्नामेंट में उसने अभियान का आगाज ओमान के खिलाफ जीत के साथ किया। इसके बाद ऑस्‍ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया। फिर आयरलैंड के खिलाफ मैच बारिश से धुल गया और जिम्‍बाब्‍वे ने सुपर-8 के लिए क्‍वालीफाई कर लिया। सुपर-8 में पहुंचते ही जिम्‍बाब्‍वे के हाथ बड़ा जैकपॉट लगा है। उसने 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप के साथ ही अब 2028 के टी20 वर्ल्‍ड कप में भी अपनी जगह पक्‍की कर ली है।