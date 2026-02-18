T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगेगा एक और बड़ा झटका, 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का सपना भी टूट सकता है!

स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस ने कहा था कि उनका लक्ष्य 2028 ओलंपिक में खेलना है। स्मिथ ने तो हाल ही में कहा, 'मेरा मुख्य लक्ष्य ओलंपिक टीम में जगह बनाना है, यह बहुत कूल होगा।' लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जिस टीम (ऑस्ट्रेलिया) ने 2007 से क्रिकेट को ओलंपिक में लाने के लिए मेहनत की, वही इससे बाहर हो सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अधिकारी फिलिप पोप का कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन (ओलंपिक) के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाता है, तो यह 'मैनेजमेंट की बहुत बड़ी नाकामी' मानी जाएगी।