18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?

भारत और श्रीलंका इस विश्व कप के संयुक्त मेजबान हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से पाकिस्तान भारत में कोई मैच नहीं खेलना चाहता। इसलिए, 'हाइब्रिड मॉडल' के तहत पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Feb 18, 2026

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi

जय शाह और मोहसिन नकवी साथ मैच देखते हुए। ( सांकेतिक फोटो: AI)

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुक़ाबले अपने अंतिम चरण पर हैं और जल्द सुपर 8 मुक़ाबले खेले जाएंगे। हालांकि, इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल के मैदान अभी भी पूरी तरह तय नहीं हुए हैं, क्योंकि यह फैसला पाकिस्तान की नॉकआउट में पहुंचने पर निर्भर करेगा।

भारत में कोई मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान

भारत और श्रीलंका इस विश्व कप के संयुक्त मेजबान हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से पाकिस्तान भारत में कोई मैच नहीं खेलना चाहता। इसलिए, 'हाइब्रिड मॉडल' के तहत पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित किए जा रहे हैं। इसी वजह से भारत को भी अपना ग्रुप स्टेज मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलना पड़ा। पाकिस्तान सुपर 8 के मैच भी श्रीलंका में ही खेलेगा, और अगर वह नॉकआउट चरण में पहुंचता है, तो सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू उसके भविष्य के अनुसार तय होंगे।

न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएंगे भारत -पाक मुक़ाबले

इसकी बड़ी वजह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुआ वह समझौता है, जिसमें तय किया गया था कि 2024 से 2027 तक आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के देश में नहीं खेलेंगे। ऐसे मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएंगे।

चैंपियंस ट्रॉफी से शुरू हुआ ये विवाद

इस समझौते का असर पहले भी दिख चुका है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मेजबान था, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी लाहौर से हटाकर दुबई में कराया गया। इसी तरह 2025 महिला वर्ल्ड कप में भारत को एकमात्र मेज़बान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित हुए। पाकिस्तान महिला टीम के सभी मुकाबले कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए। इस व्यवस्था का फायदा श्रीलंका को भी मिला और उसे पांच घरेलू मुकाबले खेलने का मौका मिला।

अगर पाकिस्तान फ़ाइनल पहुंचा तो श्रीलंका होस्ट करेगा ख़िताबी मुक़ाबला

टी20 वर्ल्ड कप में स्थिति अपेक्षाकृत आसान रही, क्योंकि भारत और श्रीलंका को संयुक्त मेज़बान घोषित किया गया। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में रखे गए हैं, जिसमें भारत के खिलाफ मुकाबला भी शामिल था। अगर पाकिस्तान नॉकआउट चरण में पहुंचता है, तो पहला सेमीफाइनल कोलकाता से हटाकर कोलंबो शिफ्ट किया जाएगा। वहीं, यदि वह फाइनल में जगह बनाते हैं, तो खिताबी मुकाबला भी अहमदाबाद की जगह कोलंबो में खेला जाएगा।

आगे भारत और पाकिस्तान होस्ट करेंगे ये टूर्नामेंट

आईसीसी द्वारा घोषित यह हाइब्रिड व्यवस्था 2027 के अंत तक लागू रहेगी। टी20 विश्व कप के बाद फिलहाल भारत या पाकिस्तान किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि, 2028 महिला टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में प्रस्तावित है, जबकि 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप 2031 भारत और बांग्लादेश मलकर होस्ट करने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह हाइब्रिड व्यवस्था आगे भी जारी रहती है या नहीं।

ये भी पढ़ें

Pakistan T20 World Cup 2026 super 8 scenario: पाकिस्तान-नामीब‍िया के मैच में बार‍िश हुई तो क्या पाक भी हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? जानें सुपर 8 का ताजा समीकरण
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Pakistan Super 8 Scenario

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

18 Feb 2026 11:21 am

Published on:

18 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

IND vs NED: क्या नीदरलैंड के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा मौका? अभिषेक शर्मा की फॉर्म और तिलक के स्ट्राइक रेट पर रहेगी सबकी नजर

Abhishek Sharma Form, Washington Sundar Playing XI, T20 World Cup 2026, India vs Netherlands T20
क्रिकेट

IPL के बाद अब भारत में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच, अहमदाबाद नहीं यहां हो सकता है मुक़ाबला

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15
क्रिकेट

PAK vs NAB: बार‍िश हुई तो क्या पाक भी हो जाएगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? जानें सुपर 8 का ताजा समीकरण

T20 World Cup 2026 Pakistan Super 8 Scenario
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद छलका ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का दर्द, इन खिलाड़ियों पर फोड़ा ठीकरा

AUS vs SL Match Highlights
क्रिकेट

शपथ लेते ही बांग्लादेश के नए खेल मंत्री ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान, बताया वर्ल्डकप न खेलने की असली वजह

Bangladesh Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.