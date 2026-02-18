टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?

इस समझौते का असर पहले भी दिख चुका है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान मेजबान था, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी लाहौर से हटाकर दुबई में कराया गया। इसी तरह 2025 महिला वर्ल्ड कप में भारत को एकमात्र मेज़बान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में आयोजित हुए। पाकिस्तान महिला टीम के सभी मुकाबले कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए। इस व्यवस्था का फायदा श्रीलंका को भी मिला और उसे पांच घरेलू मुकाबले खेलने का मौका मिला।