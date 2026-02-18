18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान ड्रामा का बड़ा असर: क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? ICC लेने जा रहा बड़ा एक्शन

क्या भारत से छिनने वाली है वर्ल्ड कप की मेजबानी? भारत-पाक और बांग्लादेश के साथ बढ़ते तनाव के बीच ICC अब इस देश को बैकअप वेन्यू बनाने पर विचार कर रहा है। जानिए 2100 करोड़ के इस खेल में क्या है ICC का नया मास्टर प्लान...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Feb 18, 2026

ICC vs BCCI News , India Hosting Rights at Risk , India Pakistan Cricket Tension , 2029 Champions Trophy Venue Change

India might lose the hosting rights for upcoming ICC events due to India-Pakistan tensions. (photo - espncricinfo)

ICC Tournaments Venue Shift, ICC vs BCCI News: पिछले कुछ महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच चल रही अनबन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। जो बात भारत और पाकिस्तान के बीच एक राजनीतिक विवाद के रूप में शुरू हुई थी, वह अब धीरे-धीरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। नतीजा यह हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत कुछ बड़े ICC टूर्नामेंट्स की मेजबानी खो दे।

भारत से क्यों छिन जाएगी मेजबानी

भारत और पाकिस्तान ने लंबे समय से चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण एक-दूसरे के देश में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। इसकी वजह से ICC को हाइब्रिड मॉडल लाना पड़ा, जिसमें दोनों देशों के बीच मैच किसी न्यूट्रल जगह (जैसे श्रीलंका या दुबई) पर कराए जाते हैं। और इससे पहले भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। तब एक समझौता हुआ था कि 2027 तक दोनों टीमें एक-दूसरे के देश का दौरा नहीं करेंगी, लेकिन अब लग रहा है कि यह पाबंदी और आगे बढ़ सकती है।

ICC का टूर्नामेंट शिफ्ट करने पर विचार

ऑस्ट्रेलियाई The Age की रिपोर्ट के मुताबिक, ICC अब भविष्य के टूर्नामेंट्स को भारत से बाहर शिफ्ट करने का सोच रहा है। खासतौर पर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप किसी और देश में कराया जा सकता है। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे के यहां नहीं खेलेंगे, तो भारत में टूर्नामेंट कराना लॉजिस्टिक्स और पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही, अगर कोई टीम आखिरी वक्त पर नाम वापस ले लेती है, तो करोड़ों का नुकसान और शेड्यूल बिगड़ सकता है।

पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश के साथ भी तनाव

हाल ही में बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से मना कर दिया था। जब ICC ने उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट करने से इनकार किया, तो बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से ही हटने का फैसला कर लिया। इस स्थिति को देखते हुए ICC अधिकारी अब बैकअप प्लान पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आखिरी वक्त पर कोई संकट न आए।

सारा खेल पैसों का है

भारत बनाम पाकिस्तान का क्रिकेट मैच पैसों का समंदर है। रिपोर्ट्स की मानें तो सिर्फ इस एक मैच की वैल्यू लगभग 2100 करोड़ रुपये है। इतनी भारी व्यूअरशिप की वजह से यह मैच ग्लोबल क्रिकेट की इकॉनमी की रीढ़ माना जाता है। मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी कोलंबो में हुए भारत-पाक मैच को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। ऐसे में ICC नहीं चाहता कि राजनीतिक विवाद के कारण यह बड़ा मैच रद्द हो जाए।

ऑस्ट्रेलिया बना मजबूत दावेदार

इन हालातों में ऑस्ट्रेलिया मेजबानी की रेस में सबसे आगे निकलकर उभरा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 और 2022 में सफल वर्ल्ड कप आयोजित किए हैं और वे अगले टी20 वर्ल्ड कप के को-होस्ट (न्यूजीलैंड के साथ) भी होंगे।

ये भी पढ़ें

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?
क्रिकेट
T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

18 Feb 2026 12:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत-पाकिस्तान ड्रामा का बड़ा असर: क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? ICC लेने जा रहा बड़ा एक्शन

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Ranji Trophy: शमी के 9 विकेट लेने के बावजूद हारा बंगाल, जम्मू-कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

Ranji Trophy
क्रिकेट

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस दिग्गज क्रिकेटर ने मोहसिन नकवी पर लगाया था 35 लाख की चोरी का आरोप, PCB चीफ की पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट

Pakistan will participate in T20 World Cup
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs NED: क्या नीदरलैंड के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा मौका? अभिषेक शर्मा की फॉर्म और तिलक के स्ट्राइक रेट पर रहेगी सबकी नजर

Abhishek Sharma Form, Washington Sundar Playing XI, T20 World Cup 2026, India vs Netherlands T20
क्रिकेट

IPL के बाद अब भारत में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच, अहमदाबाद नहीं यहां हो सकता है मुक़ाबला

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.