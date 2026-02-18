भारत-पाकिस्तान ड्रामा का बड़ा असर: क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? ICC लेने जा रहा बड़ा एक्शन

भारत और पाकिस्तान ने लंबे समय से चल रहे राजनीतिक तनाव के कारण एक-दूसरे के देश में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। इसकी वजह से ICC को हाइब्रिड मॉडल लाना पड़ा, जिसमें दोनों देशों के बीच मैच किसी न्यूट्रल जगह (जैसे श्रीलंका या दुबई) पर कराए जाते हैं। और इससे पहले भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। तब एक समझौता हुआ था कि 2027 तक दोनों टीमें एक-दूसरे के देश का दौरा नहीं करेंगी, लेकिन अब लग रहा है कि यह पाबंदी और आगे बढ़ सकती है।