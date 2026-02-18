IPL के बाद अब भारत में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच, अहमदाबाद नहीं यहां हो सकता है मुक़ाबला

Big Bash League in India: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद अब भारतीय फैंस को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) भी भारत में देखने को मिल सकती है। दरअसल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) अगले सीजन का पहला मुक़ाबला भारत में आयोजित करने पर विचार कर रहा है। 'सेन क्रिकेट' की रिपोर्ट के अनुसार, सीए की यह पहल व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत बीबीएल को भारतीय बाजार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।