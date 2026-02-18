टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप A की स्थिति वर्तमान में यह है कि भारत पहले से ही सुपर 8 में क्वालीफाई कर चुका है। यूएसए ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें 2 जीते हैं, कुल 4 अंक और बेहतर नेट रन रेट +0.788 के साथ दूसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 अंक लेकिन नेट रन रेट नेगेटिव -0.403 के साथ तीसरे स्थान पर हैं। नीदरलैंड्स के 3 मैचों में सिर्फ 1 जीत से 2 अंक हैं। नामीबिया पहले से ही बाहर हो चुका है। ऐसे में यूएसए, पाकिस्तान और नीदरलैंड फिलहाल सुपर-8 में पहुंचने की रेस में बने हुए हैं।