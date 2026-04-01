KKR ने किया बड़ा बदलाव, एक मैच बाद ही इस गेंदबाज को प्लेइंग 11 से निकाला, वरुण चक्रवर्ती की हुई वापसी

केकेआर ने अपनी प्लेइंग इलेवन से नवदीप सैनी को बाहर कर दिया है और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। रहाणे ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि पिछला मैच हमारे लिए काफी अच्छा रहा था। बदकिस्मती से नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा। हालांकि, मुझे लगा कि जिस तरह का क्रिकेट हमने खेला, उससे खिलाड़ियों को पिछले मैच से काफी आत्मविश्वास मिला है। यह सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में है। जब चीजें आपके पक्ष में न जा रही हों, तो उस विश्वास को बनाए रखना, सकारात्मक रहना और टी20 फॉर्मेट में उन छोटे-छोटे पलों का महत्व समझना बहुत जरूरी होता है। हमारी टीम में बस एक बदलाव है। वरुण चक्रवर्ती अब फिट हैं। वह नवदीप सैनी की जगह टीम में आए हैं।"