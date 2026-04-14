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कैसे ध्वस्त हुई राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइन-अप? SRH के बॉलिंग कोच ने बता दिया गेंदबाजों का प्लान

SRH Bowlers Plan Against RR: सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल्ल और साकिब ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया और पहले ही मुकाबले में उस टीम को घुटने टेकने पर मजबूर किया, जो अजेय थी।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 14, 2026

Praful Hinge and Sakib Hussain

प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन (फोटो- IPL)

IPL 2026, SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजी कोच वरुण आरोन ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ डेब्यू करने वाले प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की जमकर तारीफ की। एसआरएच के लिए प्रफुल्ल और साकिब को चुनने में अहम भूमिका निभाने वाले वरुण आरोन ने कहा कि दोनों के लिए उनका संदेश यही था कि वे डेब्यू मैच का आनंद लें और परिणाम के बारे में न सोचें—यही टीम के पक्ष में गया।

वरुण ने बताया क्या था प्लान

मैच के बाद वरुण ने कहा, "मेरा उनके लिए बस यही प्लान था कि वे गेम का आनंद लें, क्योंकि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आप सिर्फ एक बार डेब्यू करते हैं। वे जहां से आए हैं, उसे देखते हुए उन्होंने आज जो किया, वह बहुत बड़ा है, और आपको बस इसका आनंद लेना है। मैच से पहले मेरा बस यही अनुरोध था कि अगर मैंने उन्हें इसका आनंद लेते नहीं देखा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। दोनों ने और हम सभी ने सच में डेब्यू का आनंद लिया।"

वरुण ने वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के लिए प्रफुल्ल के पक्के इरादे की भी तारीफ की। मैच से पहले की बातचीत का खुलासा करते हुए पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, "बातचीत यह थी कि वह राउंड द विकेट जाना चाहता था, और मैंने कहा, ‘नहीं, तुम बस ओवर द विकेट रहो। मुझे यकीन है कि तुम उसे आउट कर दोगे।’"

वरुण ने आगे कहा, "मेरा मतलब है, यह टीमवर्क है। आखिर में सारा श्रेय प्रफुल्ल को जाता है। वैभव को आउट करने का उनका पक्का इरादा था। प्रफुल्ल ने पहले भी वैभव को आउट किया था और फिर उसे आउट करने की बात कही थी। उसका इरादा पक्का था। मैं उसके लिए सच में बहुत खुश हूं।"

प्रफुल्ल का ड्रीम डेब्यू रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पहले ही ओवर में तीन विकेट लिए और आईपीएल इतिहास में एक पारी के पहले ओवर में तीन विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपने चार ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट लिए। प्रफुल्ल की घातक गेंदबाजी की वजह से ही 217 के लक्ष्य का पीछा कर रही आरआर 159 पर सिमट गई।

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Updated on:

14 Apr 2026 05:07 pm

Published on:

14 Apr 2026 05:06 pm

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