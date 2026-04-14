कैसे ध्वस्त हुई राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइन-अप? SRH के बॉलिंग कोच ने बता दिया गेंदबाजों का प्लान

मैच के बाद वरुण ने कहा, "मेरा उनके लिए बस यही प्लान था कि वे गेम का आनंद लें, क्योंकि क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आप सिर्फ एक बार डेब्यू करते हैं। वे जहां से आए हैं, उसे देखते हुए उन्होंने आज जो किया, वह बहुत बड़ा है, और आपको बस इसका आनंद लेना है। मैच से पहले मेरा बस यही अनुरोध था कि अगर मैंने उन्हें इसका आनंद लेते नहीं देखा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। दोनों ने और हम सभी ने सच में डेब्यू का आनंद लिया।"