CSK की पूरी बैटिंग लाइन-अप ने लगाया दम, तब जाकर बने 192 रन, आयुष म्हात्रे ने मचाया गदर

टीम ने 72 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से सैमसन ने डेवाल्ड ब्रेविस के साथ तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 39 रन जोड़ते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया। संजू सैमसन 2 रन से अपना अर्धशतक चूक गए। उन्होंने 32 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 48 रन की पारी खेली। इस दौरान कार्तिक त्यागी और सैमसन के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली। सैमसन ने कार्तिक के खिलाफ 2 छक्के लगाए लेकिन आखिरकार उनकी ही गेंद पर बोल्ड हो गए।