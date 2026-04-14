ईशान किशन से छिनने वाली है SRH की कप्तानी, वजह जान सनराइजर्स के फैंस हो जाएंगे खुश

ईशान किशन (फोटो- IANS)
Ishan Kishan IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन इस सीजन इस पद से हटाए जा सकते हैं। हालांकि ऑरेंज आर्मी के लिए अच्छी खबर ये है कि टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं। आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक और अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कमिंस 17 अप्रैल को टीम से जुड़ सकते हैं। कमिंस SRH के रेगुलर कप्तान हैं और अगर वह टीम से जुड़ते हैं तो फिर ईशान को कप्तानी छोड़नी पड़ेगी।
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कमिंस बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में ही फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे। कमिंस अगर इस फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो वह जल्द ही एसआरएच की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। कमिंस के 17 अप्रैल को हैदराबाद लौटने की उम्मीद है। सनराइजर्स हैदराबाद को अपना अगला मुकाबला घरेलू मैदान (राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम) पर 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलना है।
सीजन शुरू होने से पहले कमिंस ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा, तो उन्हें आईपीएल के दूसरे हाफ में खेलने की उम्मीद है। कमिंस ने कहा था, "मैंने फिर से गेंदबाजी शुरू कर दी है। फिलहाल मैं हर तीसरे दिन गेंदबाजी कर रहा हूं। हमने एक ऐसा प्लान बनाया है, जिससे टूर्नामेंट के बीच तक मैं पूरी तरह फिट हो जाऊंगा। इसी कारण मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई, तो मैं टूर्नामेंट का दूसरा हाफ और प्लेऑफ के मुकाबले खेलूंगा।"
कमिंस 27 मार्च को भारत आए थे। हालांकि, वह 2 अप्रैल को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए थे। कमिंस अगर पूरी तरह से फिट होकर टीम से जुड़ते हैं, तो यह एसआरएच के लिए राहत भरी खबर होगी।
सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में अब तक मिलाजुला रहा है। ईशान किशन की कप्तानी में टीम ने 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है, जबकि 3 में एसआरएच को हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया था। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 44 गेंदों में 91 रनों की दमदार पारी खेली थी।
वहीं, आईपीएल के अपने डेब्यू मुकाबले में प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एसआरएच की ओर से चार-चार विकेट चटकाए थे। हिंगे ने 4 ओवर में 34 रन देकर 4 विकेट निकाले थे, तो साकिब ने 24 रन देकर चार विकेट झटके थे।
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