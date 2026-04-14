ईशान किशन से छिनने वाली है SRH की कप्तानी, वजह जान सनराइजर्स के फैंस हो जाएंगे खुश

Ishan Kishan IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन इस सीजन इस पद से हटाए जा सकते हैं। हालांकि ऑरेंज आर्मी के लिए अच्छी खबर ये है कि टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस जल्द ही टीम से जुड़ सकते हैं। आईपीएल 2026 में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक और अच्छी खबर आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार कमिंस 17 अप्रैल को टीम से जुड़ सकते हैं। कमिंस SRH के रेगुलर कप्तान हैं और अगर वह टीम से जुड़ते हैं तो फिर ईशान को कप्तानी छोड़नी पड़ेगी।