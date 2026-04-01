14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CSK vs KKR: छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन को मारा बोल्ड, देखें वीडियो

IPL 2026, CSK vs KKR: कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ संजू सैमसन अर्धशतक से चूक गए और कार्तिक त्यागी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 14, 2026

Sanju Samson and Kartik Tyagi

संजू सैमसन और कार्तिक त्यागी (फोटो- IANS)

Kartik Tyagi vs Sanju Samson: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 22वें मुकाबले में कार्तिक त्यागी और संजू सैमसन के बीच कुछ देर तक राइवलरी देखने को मिली। हालांकि जीत केकेआर के गेंदबाज को मिली। कार्तिक त्यागी ने 3 छक्के खाने के बाद शानदार कमबैक किया और चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज को बोल्ड कर बदला लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने की पहले बल्लेबाजी

चेन्नई के स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी की। इस दौरान संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी की शुरुआत की। गायकवाड़ सस्ते में पवेलियन लौट गए और आयुष म्हात्रे को वैभव अरोड़ा ने 38 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। दूसरी ओर, संजू सैमसन ने मोर्चा संभाले रखा और डेवोन ब्रेविस के साथ मिलकर टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। 111 के कुल स्कोर पर 12वें ओवर में संजू सैमसन आउट हुए।

फिफ्टी से चूक गए सैमसन

इस मुकाबले में पारी का 10वां ओवर डालने आए कार्तिक त्यागी की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने सिंगल लिया। केकेआर के लिए 13वां ओवर भी कार्तिक डालने आए। इस बार भी उनके सामने संजू सैमसन थे, जिन्होंने पहली गेंद पर फिर छक्का उड़ा दिया। हालांकि, अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी करते हुए संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन अर्धशतक से चूक गए और 32 गेंदों में तीन छक्के और चार चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक ने इस मुकाबले में 4 ओवर डाले और 2 विकेट चटकाए। सैमसन के बाद उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को भी चलता किया, जो 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

CSK ने 20 ओवर में बनाए 192 रन

आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए। सैमसन ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, तो डेवाल्ड ब्रेविस ने 41 और आयुष म्हात्रे ने 38 रन की तूफानी पारी खेली। केकेआर ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स पिछले मैच के बाद जीत की पटरी पर लौटी थी।

ये भी पढ़ें

KKR ने किया बड़ा बदलाव, एक मैच बाद ही इस गेंदबाज को प्लेइंग 11 से निकाला, वरुण चक्रवर्ती की हुई वापसी
क्रिकेट
Ajinkya Rahane

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

14 Apr 2026 09:31 pm

Published on:

14 Apr 2026 09:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CSK vs KKR: छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन को मारा बोल्ड, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

KKR ने किया बड़ा बदलाव, एक मैच बाद ही इस गेंदबाज को प्लेइंग 11 से निकाला, वरुण चक्रवर्ती की हुई वापसी

Ajinkya Rahane
क्रिकेट

पंजाब किंग्स के खिलाफ ही प्लेइंग 11 में शामिल हो गए थे प्रफुल्ल हिंगे, फिर भी नहीं हुआ डेब्यू, हुआ था बड़ा खेल

Praful Hinge
क्रिकेट

ईशान किशन से छिनने वाली है SRH की कप्तानी, वजह जान सनराइजर्स के फैंस हो जाएंगे खुश

Ishan Kishan
क्रिकेट

सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, टीम इंडिया के आयरलैंड दौरे के लिए इन 5 खिलाड़ियों का भी बज रहा है डंका!

Vaibhav Sooryavanshi Set to make India Debut
क्रिकेट

कैसे ध्वस्त हुई राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइन-अप? SRH के बॉलिंग कोच ने बता दिया गेंदबाजों का प्लान

Praful Hinge and Sakib Hussain
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.