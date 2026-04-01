CSK vs KKR: छक्का खाने के बाद अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने संजू सैमसन को मारा बोल्ड, देखें वीडियो

इस मुकाबले में पारी का 10वां ओवर डालने आए कार्तिक त्यागी की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने सिंगल लिया। केकेआर के लिए 13वां ओवर भी कार्तिक डालने आए। इस बार भी उनके सामने संजू सैमसन थे, जिन्होंने पहली गेंद पर फिर छक्का उड़ा दिया। हालांकि, अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने शानदार वापसी करते हुए संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन अर्धशतक से चूक गए और 32 गेंदों में तीन छक्के और चार चौकों की मदद से 48 रन बनाकर आउट हुए। कार्तिक ने इस मुकाबले में 4 ओवर डाले और 2 विकेट चटकाए। सैमसन के बाद उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस को भी चलता किया, जो 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे।