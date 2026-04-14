सिर्फ वैभव सूर्यवंशी ही नहीं, टीम इंडिया के आयरलैंड दौरे के लिए इन 5 खिलाड़ियों का भी बज रहा है डंका!

Team India Ireland Tour Squad, Vaibhav Suryavanshi: IPL 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। खबरें हैं कि जून में होने वाले आयरलैंड दौरे (दो T20 मैच) के लिए उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। वैभव ने इस सीजन में बुमराह और हेजलवुड जैसे बड़े गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है और 263 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। लेकिन आयरलैंड दौरे के लिए सिर्फ वैभव ही नहीं, बल्कि कुछ और भी बड़े नाम हैं जो अपनी जगह पक्की करने के दावेदार हैं।