IND vs NED: क्या नीदरलैंड के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा मौका? अभिषेक शर्मा की फॉर्म और तिलक के स्ट्राइक रेट पर रहेगी सबकी नजर

भारत सुपर 8 में जगह बना चुका है। ऐसे में टीम अब अपनी बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकती है। टीम मैनेजमेंट इस मैच में वाशिंगटन सुंदर को मौका देने के बारे में सोच सकती है। वे इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अब तक इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका नहीं मिला है। इसके अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हो सकती है। सिराज ने यूएसए के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 29 रन देकर तीन विकेट झटके थे।