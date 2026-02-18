18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

Ranji Trophy: शमी के 9 विकेट लेने के बावजूद हारा बंगाल, जम्मू-कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

Ranji Trophy: जम्‍मू-कश्‍मीर ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बंगाल को उसी के घर में रौंदकर इतिहास रच दिया है। यह पहली बार है, जब जम्‍मू-कश्‍मीर ने रणजी के फाइनल में जगह बनाई है। इस जीत के हीरो आकिब नबी डार रहे, जिन्‍होंने गेंद और बल्‍ले दोनों से अहम योगदान दिया।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Feb 18, 2026

Ranji Trophy

बंगाल को रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में हराने की खुशी मनाते जम्‍मू-कश्‍मीर के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बंगाल जैसी मजबूत टीम को 6 विकेट से हराकर जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड कल्याणी में खेले गए इस मैच मोहम्‍मद शमी ने अकेले ही 9 विकेट चटकाए, लेकिन बंगाल की टीम 125 रन का बचाव नहीं कर सकी। जम्मू-कश्मीर ने 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वंशराज शर्मा 43 और अब्दुल समद 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच के लिए जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार को 9 विकेट और 42 रन के शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

बंगाल ने पहली पारी में बनाए 328 रन

टॉस जीतकर जम्मू-कश्मीर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बंगाल की टीम ने सुदीप कुमार के 146, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के 49, शहबाज अहमद के 42 और सुमंता गु्प्ता के 39 रन की बदौलत अपनी पहली पारी में 328 रन बनाए।
जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी ने 5, सुनील कुमार ने 3, जबकि युदवीर सिंह और आबिद मुश्ताक ने 1-1 विकेट लिए।

मोहम्‍मद शमी की घातक गेंदबाजी

मोहम्‍मद शमी की घातक गेंदबाजी के चलते जम्मू-कश्मीर की टीम अपनी पहली पारी 302 रन पर सिमट गई। अब्दुल समद ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। कप्तान पारस डोगरा ने 58 और आकिब नबी ने 42 रन बनाए। वहीं, बंगाल की ओर से मोहम्मद शमी ने 8 और मुकेश कुमार ने 2 विकेट लिए।

बढ़त के बाद भी बड़ा स्‍कोर नहीं सेट कर सका बंगाल

पहली पारी के आधार पर बंगाल को 26 रन की बढ़त मिली। बंगाल की टीम दूसरी पारी में महज 99 रन पर सिमट गई। जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी और सुनील कुमार ने 4-4 विकेट लिए, जबकि आबिद मुश्ताक ने 2 विकेट लिए।

जम्‍मू-कश्‍मीर ने दर्ज की आसान जीत

जम्‍मू-कश्‍मीर को जीत के लिए 126 रन की दरकार थी। उसने चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर ने घरेलू क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंची है।

Ranji Trophy 2025-26

18 Feb 2026 12:43 pm

Ranji Trophy: शमी के 9 विकेट लेने के बावजूद हारा बंगाल, जम्मू-कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस दिग्गज क्रिकेटर ने मोहसिन नकवी पर लगाया था 35 लाख की चोरी का आरोप, PCB चीफ की पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट

Pakistan will participate in T20 World Cup
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान ड्रामा का बड़ा असर: क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? ICC लेने जा रहा बड़ा एक्शन

ICC vs BCCI News , India Hosting Rights at Risk , India Pakistan Cricket Tension , 2029 Champions Trophy Venue Change
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल और फ़ाइनल कहा खेले जाएंगे? अबतक तय नहीं! क्या भारत से छिनेगी फाइनल की मेजबानी?

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs NED: क्या नीदरलैंड के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मिलेगा मौका? अभिषेक शर्मा की फॉर्म और तिलक के स्ट्राइक रेट पर रहेगी सबकी नजर

Abhishek Sharma Form, Washington Sundar Playing XI, T20 World Cup 2026, India vs Netherlands T20
क्रिकेट

IPL के बाद अब भारत में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का मैच, अहमदाबाद नहीं यहां हो सकता है मुक़ाबला

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता BBL 15
क्रिकेट
