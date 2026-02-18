Ranji Trophy: शमी के 9 विकेट लेने के बावजूद हारा बंगाल, जम्मू-कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बंगाल जैसी मजबूत टीम को 6 विकेट से हराकर जम्मू-कश्मीर ने इतिहास रचते हुए पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड कल्याणी में खेले गए इस मैच मोहम्‍मद शमी ने अकेले ही 9 विकेट चटकाए, लेकिन बंगाल की टीम 125 रन का बचाव नहीं कर सकी। जम्मू-कश्मीर ने 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वंशराज शर्मा 43 और अब्दुल समद 30 रन बनाकर नाबाद रहे। इस मैच के लिए जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार को 9 विकेट और 42 रन के शानदार हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।