वर्ल्ड कप जिताने वाले इस दिग्गज क्रिकेटर ने मोहसिन नकवी पर लगाया था 35 लाख की चोरी का आरोप, PCB चीफ की पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत से हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मोहसिन नकवी को 'नाकाबिल' करार देते हुए तीखी आलोचना की। एबीपी न्यूज पर बातचीत में अख्तर ने कहा, "एक आदमी जिसे कुछ नहीं पता, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया है, आप क्या कर सकते हैं? टीम कैसे चलेगी? आपने एक ऐसे खिलाड़ी को सुपरस्टार बना दिया है जो आपको एक भी मैच नहीं जिता सकता। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है नाकाबिल और जहील आदमी को बड़ा काम देना।" अख्तर ने आगे कहा, "जब आप किसी अक्षम और अनभिज्ञ व्यक्ति को बड़ी कुर्सी देते हैं, तो वह देश और संस्था, दोनों को बर्बाद कर देता है। उदाहरण आपके सामने है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं।"