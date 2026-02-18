अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो इस पाटा विकेट को बल्‍लेबाजों के लिए स्‍वर्ग माना जाता है। अगर बल्‍लेबाज शुरुआज में टिककर खेले तो वह आसानी से बड़े शॉट खेलते हैं। एक बार सेट होने के बाद वे तेजी से रन बना सकते हैं और बड़ा टोटल बना सकते हैं। खासकर पारी के बाद के हिस्से में बॉलर्स के लिए पिच के फ्लैट होने और बड़े आउटफील्ड की वजह से विकेट मिलना मुश्किल हो सकता है। यहां गेंदबाजों को विकेट के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत अगर पहले बल्‍लेबाजी करता है तो वह नीदरलैंड्स के सामने विशाल लक्ष्‍य रख सकता है।