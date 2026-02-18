T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह चोटिल हुआ ये मैच विनर, KKR को लगा करोड़ों का झटका, नहीं खेलेगा IPL!

Matheesha Pathirana to miss rest of T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंचते ही श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद स्‍टार पेसर मथीशा पथिराना ओवर बीच में छोड़कर लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे। अब श्रीलंका से रिपोर्ट आ रही है कि पथिराना चोट की वजह से कम से कम तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं वह आईपीएल 2026 से भी बाहर हो सकते हैं। इससे कोलकाता नाईट राईडर्स को भी करोड़ों का झटका लग सकता है।