18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह चोटिल हुआ ये मैच विनर, KKR को लगा करोड़ों का झटका, नहीं खेलेगा IPL!

Matheesha Pathirana to miss rest of T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचते ही श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका से रिपोर्ट आ रही है कि मथीशा पथिराना टूर्नामेंट के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। इतना ही नहीं उनके IPL 2026 में खेलने पर भी प्रश्‍नचिन्‍ह लग गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 18, 2026

Matheesha Pathirana to miss rest of T20 World Cup

हैमस्ट्रिंग इंजरी के दौरान दर्द से कराहते मथीशा पथिराना। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Rokte_Amarr_KKR)

Matheesha Pathirana to miss rest of T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में पहुंचते ही श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद स्‍टार पेसर मथीशा पथिराना ओवर बीच में छोड़कर लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चले गए थे। अब श्रीलंका से रिपोर्ट आ रही है कि पथिराना चोट की वजह से कम से कम तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रहेंगे। इतना ही नहीं वह आईपीएल 2026 से भी बाहर हो सकते हैं। इससे कोलकाता नाईट राईडर्स को भी करोड़ों का झटका लग सकता है।

पथीराना T20 वर्ल्ड कप से बाहर

एक श्रीलंकाई पत्रकार के मुताबिक, श्रीलंका बोर्ड पथिराना की स्कैन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये पेसर कम से कम तीन हफ्ते तक मैदान से बाहर रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिनुरा फर्नांडो या दिलशान मधुशंका T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की टीम में उनकी जगह ले सकते हैं।

बुधवार को रिप्लेसमेंट की तलाश की जाएगी। आईसीसी टेक्निकल कमेटी को मामले पर विचार करने के बाद श्रीलंका क्रिकेट की रिक्वेस्ट को मंज़ूरी देनी होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दूसरे ऑप्शन में नुवान तुषारा और मिलन रथनायके शामिल हैं।

केकेआर को भी झटका

पथिराना की चोट न सिर्फ श्रीलंका के लिए, बल्कि उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी एक झटका है। केकेआर ने आईपीएल की नीलामी में सीएसके के पेसर को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था। मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज होने और हर्षित राणा के आईपीएल 2026 का कुछ हिस्सा मिस करने के साथ श्रीलंकाई पेसर की चोट केकेआर के लिए सबसे नया झटका है। पथिराना की चोटों की हिस्ट्री और उनके ठीक होने के समय को देखते हुए उन्हें एक्शन में लौटने में 3 हफ्ते से भी ज्‍यादा समय लग सकता है।

दर्द से कराहते हुए छोड़ दिया मैदान

बता दें कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच का अपना पहला ओवर फेंकते हुए पथिराना चौथी गेंद फेंकते ही जमीन पर गिर गए थे। उन्‍होंने दर्द से कराहते हुए अपना बायां पैर पकड़ लिया। कमेंटेटर्स ने कहा कि पथिराना की हैमस्ट्रिंग में चोट लग सकती है। फिजियो दौड़कर उनकी देखभाल करने आए, लेकिन यह साफ था कि पथिराना आगे नहीं खेल पाएंगे। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और तीसरे ओवर की बाकी 2 गेंदें दासुन शनाका ने फेंकी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

IPL 2026

T20 World Cup 2026

Published on:

18 Feb 2026 02:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह चोटिल हुआ ये मैच विनर, KKR को लगा करोड़ों का झटका, नहीं खेलेगा IPL!

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

आज भारतीय बल्‍लेबाज पहली बार बनाएंगे 300+ या सस्‍ते में सिमटेगी नीदरलैंड्स, पढ़ें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

IND vs NED Pitch Report
क्रिकेट

Ranji Trophy: आकिब नबी ने इस सीजन जमकर बरपाया कहर, जोरदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया के दरबाजे पर दी दस्तक

Auqib Nabi
क्रिकेट

Ranji Trophy: शमी के 9 विकेट लेने के बावजूद हारा बंगाल, जम्मू-कश्मीर ने पहली बार फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास

Ranji Trophy
क्रिकेट

वर्ल्ड कप जिताने वाले इस दिग्गज क्रिकेटर ने मोहसिन नकवी पर लगाया था 35 लाख की चोरी का आरोप, PCB चीफ की पॉलिटिक्स ने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट

Pakistan will participate in T20 World Cup
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान ड्रामा का बड़ा असर: क्या भारत से छिन जाएगी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी? ICC लेने जा रहा बड़ा एक्शन

ICC vs BCCI News , India Hosting Rights at Risk , India Pakistan Cricket Tension , 2029 Champions Trophy Venue Change
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.