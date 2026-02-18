Ranji Trophy: आकिब नबी ने इस सीजन जमकर बरपाया कहर, जोरदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया के दरबाजे पर दी दस्तक

जम्मू-कश्मीर के रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक के सफर में वैसे तो टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों की अहम भूमिका रही है, लेकिन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकिब नबी टीम के लिए नायक बनकर उभरे हैं। आकिब नबी ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर को जीत दिलायी और पहली बार फाइनल का टिकट दिलाया। वह दोनों ही मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं।