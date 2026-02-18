साहिबजादा ने तूफानी शतक के साथ गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने रखा 200 रन का लक्ष्य

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान को ओपनर साहिबजादा फरहान और सईम अयूब ने अच्‍छी शुरुआत दिलाई। पाकिस्‍तान का पहला विकेट 40 के स्‍कोर पर अयूब के रूप में गिरा, जिन्‍होंने 12 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 14 रन बनाए। इसके बाद कप्‍तान सलमान आगा मैदान पर आए और फरहान के साथ नामीबिया के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। सलमान 23 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्‍कों की मदद से 38 रन बनाकर 107 के स्‍कोर पर पवेलियन लौटे। इसके बाद फरहान का साथ देने ख्‍वाजा नफे आए, लेकिन वह सिर्फ पांच रन बनाकर 118 के स्‍कोर पर चलते बने।