टी20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होते ही इस टीम के पूर्व कप्तान ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

Navneet Dhaliwal Retirement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से टीम के बाहर होते ही एक पूर्व कप्‍तान ने संन्‍यास का ऐलान कर दिया है। कनाडा क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नवनीत धालीवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह कल 19 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में मुकाबला खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 37 साल के धालीवाल ने कहा कि मैंने पूर्व में ही ये निर्णय ले लिया था कि इस वर्ल्‍ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच मेरे अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच होगा।