18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NED: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी चुनी, सुपर-8 से पहले सबसे धाकड़ प्‍लेइंग के साथ उतरे सूर्या

IND vs NED Toss and Playing 11: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में आज भारत और नीदरलैंड के बीच अहमदाबाद में ग्रुप-ए का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 18, 2026

IND vs NED Toss and Playing 11: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के ग्रुप ए में आज बुधवार 18 फरवरी को भारत और नीदरलैंड्स के बीच आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया लगातार तीन मैच जीतकर पहले ही सुपर-8 में जगह बना चुकी है। जबकि नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। सूर्या ने कहा यह एक अच्छा सरफेस लग रहा है। हम बोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं और बॉलर्स पर टोटल डिफेंड करने का कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं।

सूर्या ने कहा कि कैंप में माहौल बहुत अच्छा है और वे वैसा ही क्रिकेट खेल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं। हर गेम में कोई न कोई अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है और यह देखकर अच्छा लग रहा है। हमने दो बदलाव किए हैं, कुलदीप की जगह अर्शदीप आए हैं, अक्षर की जगह वाशिंगटन आए हैं। वहीं, नीदरलैंड के कप्‍तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा कि हम बैटिंग करते। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है। हमारे लिए यह अपने कैंपेन को अच्छे से खत्म करने के बारे में है। बस आज पूरा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं।

भारत बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत बनाम नीदरलैंड्स के टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इन दोनों टीमों का आमना-सामना सिर्फ एक बार ही हो सका है। उस मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी। आज टीम इंडिया की नजर इस बढ़त को दोगुना करने पर होगी। इसके साथ भारत के पास आज अहमदाबाद की पाटा विकेट पर अपना टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्‍कोर करने का भी मौका है।

भारत की प्‍लेइंग 11

ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह।

नीदरलैंड्स की प्‍लेइंग 11

माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर), ज़ैक लायन-कैशेट, रोएलोफ़ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, नोआ क्रोस।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

18 Feb 2026 06:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NED: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी चुनी, सुपर-8 से पहले सबसे धाकड़ प्‍लेइंग के साथ उतरे सूर्या

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Pak vs Nam: नामीबिया को 102 रन से रौंदकर पाकिस्तान सुपर-8 पहुंचने वाली 8वीं टीम बनी, टूट गया इस टीम का सपना

Pak vs Nam Match Highlights
क्रिकेट

ICC T20 Ranking: इन भारतीय सितारों ने मारी बाजी, लेकिन यह पाकिस्तानी खिलाड़ी बना नंबर-1 ऑलराउंडर!

Ishan Kishan Saim Ayub
क्रिकेट

साहिबजादा ने तूफानी शतक के साथ गेंदबाजों का मार-मारकर किया बुरा हाल, पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने रखा 200 रन का लक्ष्य

Pak vs Nam Match Highlights
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में पहुंचते ही जिम्बाब्वे के हाथ लगा जैकपॉट, अगले 2 वर्ल्ड कप में जगह हुई पक्की, समझें पूरा गणित

Zimbabwe qualifies for next 2 World Cup
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से टीम के बाहर होते ही इस टीम के पूर्व कप्तान ने किया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान

Navneet Dhaliwal Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.