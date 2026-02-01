IND vs NED Toss and Playing 11: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के ग्रुप ए में आज बुधवार 18 फरवरी को भारत और नीदरलैंड्स के बीच आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया लगातार तीन मैच जीतकर पहले ही सुपर-8 में जगह बना चुकी है। जबकि नीदरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इस मैच में भारतीय कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। सूर्या ने कहा यह एक अच्छा सरफेस लग रहा है। हम बोर्ड पर रन बनाना चाहते हैं और बॉलर्स पर टोटल डिफेंड करने का कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं।