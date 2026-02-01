T20 वर्ल्ड कप 2026: सुपर-8 का शेड्यूल आया सामने, जानें किन टीम से कब और कहां होंगे मैच

T20 वर्ल्ड कप 2026: सुपर-8 का पूरा शेड्यूल
T20 World Cup Super 8 Full schedule: ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 की तस्वीर साफ हो गई है। यह टूर्नामेंट एक अहम मोड़ पर है क्योंकि 8 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करने की तैयारी कर रही हैं। अगला राउंड 21 फरवरी से शुरू होगा और 1 मार्च तक चलेगा, जिसमें मैच भारत और श्रीलंका के वेन्यू के बीच बंटे होंगे।
हर ग्रुप की टॉप दो टीमें आगे बढ़ गई हैं, जिससे दुनिया के टॉप T20 देशों के बीच एक हाई-स्टेक्स मुकाबला तय हो गया है। क्वालिफाई करने वाली टीमें भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान हैं।
ग्रुप 1 : आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1 में भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका हैं और सभी मैच भारत में होने हैं।
ग्रुप 2 : वहीं, ग्रुप 2 में न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान हैं, और को-होस्ट श्रीलंका अपने मैच होस्ट करेगा।
टूर्नामेंट का सुपर 8 स्टेज 21 फरवरी को शुरू होगा, जिसमें न्यूज़ीलैंड का मुकाबला कोलंबो में पाकिस्तान से होगा। 22 फरवरी को, इंग्लैंड का मुकाबला पल्लेकेले में श्रीलंका से होगा, इसके बाद भारत का मुकाबला अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से होगा। 23 फरवरी को मुंबई में ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज़ होगा, जबकि 24 फरवरी को इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।
न्यूज़ीलैंड का मुकाबला 25 फरवरी को श्रीलंका से होगा। 26 फरवरी को, वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा, और भारत का मुकाबला ज़िम्बाब्वे से होगा। इंग्लैंड का मुकाबला 27 फरवरी को न्यूज़ीलैंड से होगा, इसके बाद 28 फरवरी को पाकिस्तान बनाम श्रीलंका होगा। सुपर 8 स्टेज 1 मार्च को ज़िम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका और भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ के साथ खत्म होगा।
सुपर 8 से चार सेमीफ़ाइनलिस्ट तय होंगे, जिसमें हर ग्रुप से टॉप दो टीमें नॉकआउट राउंड में पहुँचेंगी। भारत सुपर 8 में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर एंट्री करेगा, जबकि वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका सभी के पास टाइटल जीतने का रिकॉर्ड है। साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड लगातार दावेदार बने हुए हैं, जबकि ज़िम्बाब्वे टूर्नामेंट के सरप्राइज़ पैकेज में से एक बनकर उभरा है।
Feb 21 : न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान – कोलंबो
Feb 22 : इंग्लैंड बनाम श्रीलंका – पल्लेकेले
Feb 22 : भारत बनाम साउथ अफ़्रीका – अहमदाबाद
Feb 23 : ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज़ – मुंबई
Feb 24 : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान – पल्लेकेले
Feb 25 : न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका – कोलंबो
Feb 26 : वेस्ट इंडीज़ बनाम साउथ अफ़्रीका – अहमदाबाद
Feb 26 : भारत बनाम ज़िम्बाब्वे – चेन्नई
Feb 27 : इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड – कोलंबो
Feb 28 : पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – पल्लेकेले
March 1 : ज़िम्बाब्वे बनाम साउथ अफ़्रीका – दिल्ली
March 1 : भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ – कोलकाता
