T20 वर्ल्ड कप 2026: सुपर-8 का शेड्यूल आया सामने, जानें किन टीम से कब और कहां होंगे मैच

Feb 21 : न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान – कोलंबो

Feb 22 : इंग्लैंड बनाम श्रीलंका – पल्लेकेले

Feb 22 : भारत बनाम साउथ अफ़्रीका – अहमदाबाद

Feb 23 : ज़िम्बाब्वे बनाम वेस्ट इंडीज़ – मुंबई

Feb 24 : इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान – पल्लेकेले

Feb 25 : न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका – कोलंबो

Feb 26 : वेस्ट इंडीज़ बनाम साउथ अफ़्रीका – अहमदाबाद

Feb 26 : भारत बनाम ज़िम्बाब्वे – चेन्नई

Feb 27 : इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड – कोलंबो

Feb 28 : पाकिस्तान बनाम श्रीलंका – पल्लेकेले

March 1 : ज़िम्बाब्वे बनाम साउथ अफ़्रीका – दिल्ली

March 1 : भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ – कोलकाता