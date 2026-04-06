SRH vs LSG: ऋषभ पंत ने छीन लिया सनराइजर्स हैदराबाद से मैच, मोहम्मद शमी ने किया कमाल

लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत तेज रही, लेकिन मिचेल मार्श 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एडेन मार्करम और ऋषभ पंत ने टीम को संभाला और स्कोर 70 के पार पहुंचाया। हालांकि, 10वें ओवर में मार्करम 45 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष बडोनी और निकोलस पूरन जल्दी-जल्दी आउट हो गए, जिससे मैच रोमांचक हो गया। आखिर में ऋषभ पंत ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीजन की पहली जीत अपने नाम की। पंत 50 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे।