2027 वनडे वर्ल्डकप और 2028 टी20 वर्ल्डकप तक नहीं बदलेगा कप्तान, BCB ने किया बड़ा ऐलान

आपको बता दें कि लिटन दास को आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले कप्तान बनाया गया था, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी। हालांकि, बांग्लादेश टीम ने टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए फिक्स्चर में बदलाव की मांग की थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी मांग पर अड़ा रहा, तो आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को मौका दे दिया।