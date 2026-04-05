ऋषभ पंत से हो गई बड़ी चूक! 10 ओवर में 35 रन से 20 ओवर तक 150 के पार पहुंच गई सनराइजर्स हैदराबाद

7 ओवर तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 4 विकेट पर 26 रन ही बना सकी थी और 10 ओवर में यह स्कोर 35/4 था। ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ने पारी संभाल ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जड़े। नीतीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं, क्लासेन ने 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दोनों के आउट होने के बाद SRH के खाते में ज्यादा रन नहीं जुड़े और पूरी टीम 20 ओवर तक सिर्फ 156 रन तक ही पहुंच सकी।