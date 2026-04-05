6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ऋषभ पंत से हो गई बड़ी चूक! 10 ओवर में 35 रन से 20 ओवर तक 150 के पार पहुंच गई सनराइजर्स हैदराबाद

IPL 2026, SRH vs LSG Update: सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी की, जहां हेनरिक क्लासेन और नितीश रेड्डी ने अर्धशतकीय पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 05, 2026

Rishabh Pant Avesh Khan

लखनऊ सुपर जायंट्स (फोटो- IANS)

IPL 2026, SRH vs LSG: आईपीएल 2026 का दसवां मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट गंवाकर 20 ओवर में 156 रन बनाए हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। पहले 10 ओवर में 35 रन पर टीम 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत की रणनीतिक चूक के चलते टीम 150 के पार पहुंच गई। आखिरी 10 ओवर में एसआरएच के बल्लेबाजों ने 121 रन कूट डाले।

26 रन पर गिर गए 4 विकेट

इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, इसलिए पहले बल्लेबाजी कराकर दूसरी पारी में दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि, शुरुआत में उनका फैसला सही साबित हुआ। मोहम्मद शमी ने अपने शुरुआती ओवरों में अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद प्रिंस यादव ने ईशान किशन को बोल्ड किया, जबकि दिग्वेश सिंह राठी ने लियम लिविंगस्टन (14 रन) को आउट किया।

7 ओवर तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 4 विकेट पर 26 रन ही बना सकी थी और 10 ओवर में यह स्कोर 35/4 था। ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ने पारी संभाल ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जड़े। नीतीश कुमार रेड्डी ने 33 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं, क्लासेन ने 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। दोनों के आउट होने के बाद SRH के खाते में ज्यादा रन नहीं जुड़े और पूरी टीम 20 ओवर तक सिर्फ 156 रन तक ही पहुंच सकी।

LSG के गेंदबाजों मे शुरुआत में की घातक गेंदबाजी

हालांकि, यह स्कोर भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगर ऋषभ पंत गेंदबाजी में बेहतर बदलाव करते और मोहम्मद शमी के ओवर बचाकर रखते, तो शायद हैदराबाद इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। शमी ने अपने चारों ओवर एक ही स्पैल में पूरे कर लिए, जिसके बाद लखनऊ के पास डेथ ओवर्स में कोई प्रभावी स्ट्राइक गेंदबाज नहीं बचा।

हालांकि शमी ने सबसे शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। प्रिंस यादव और आवेश खान को भी 2-2 सफलता मिली लेकिन आवेश ने 4 ओवर में 36 और प्रिंस ने 4 ओवर में 34 रन खर्च किए। मनिमरण सिद्धार्थ और दिग्वेश राठी को भी एक एक सफलता मिली।

ये भी पढ़ें

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर बताया क्यों करेंगे पहले बॉलिंग
क्रिकेट
मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Updated on:

05 Apr 2026 05:27 pm

Published on:

05 Apr 2026 05:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऋषभ पंत से हो गई बड़ी चूक! 10 ओवर में 35 रन से 20 ओवर तक 150 के पार पहुंच गई सनराइजर्स हैदराबाद

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

PCB चीफ मोहसिन नकवी की IPL को चुनौती, बोले- जल्द ही दुनिया की नंबर-1 टी20 लीग बनेगी PSL

PCB Chairman Mohsin Naqvi
क्रिकेट

इन प्लेयर्स के साथ KKR 9वें स्थान से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी और पंजाब भी जीत की हैट्रिक लगाने का लगाएगी जोर, जानें Playing 11

IPL 2026 Today Match, KKR vs PBKS Playing 11, Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, Ajinkya Rahane vs Shreyas Iyer Captaincy, Eden Gardens Match Prediction, Cooper Connolly PBKS, KKR Probable XI vs PBKS, IPL 2026 Match 12 Highlights Hindi.
क्रिकेट

कोलकाता में बारिश के साथ तूफान का अलर्ट, 60 किमी. की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, क्या धुल जाएगा मैच?

KKR vs PBKS Weather Report
क्रिकेट

CSK की लगातार हार के से संजू सैमसन पर भड़के फॉर्म? उठाई टीम से हटाने की मांग, कहा- जडेजा से सीखो

Sanju samson
क्रिकेट

KKR vs PBKS Pitch Report: फिर हाईस्कोरिंग होगा मुक़ाबला या होगा पिच में बदलाव? पढ़ें ईडन गार्डन की पिच का हाल

IPL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.