सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव, ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर बताया क्यों करेंगे पहले बॉलिंग

IPL 2026, SRH vs LSG Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दसवें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने-सामने हैं। यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है।दोनों टीमों का पहले मुकाबले में प्रदर्शन एक जैसा ही रहा था। जहां लखनऊ को पहले ही मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने शिकस्त दी थी, तो दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने दूसरे मुकाबले में जीत हासिल की थी। हालांकि, सीजन की शुरुआत उनकी भी खराब रही थी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ उन्हें पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था।