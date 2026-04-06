RCB के खिलाफ बिना बदलाव के साथ उतरी CSK, ऋतुराज ने MS Dhoni को लेकर दिया बड़ा अपडेट

चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2026 में शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है। पिछले मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया था। उस मैच में आयुष म्हात्रे ने 73 रन, शिवम दुबे ने 45 रन* और सरफराज खान ने 32 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में मैट हेनरी, नूर अहमद और राहुल चाहर प्रभाव नहीं छोड़ सके।