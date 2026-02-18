ICC T20 Ranking: इन भारतीय सितारों ने मारी बाजी, लेकिन यह पाकिस्तानी खिलाड़ी बना नंबर-1 ऑलराउंडर!

पाकिस्तान के सईम अयूब और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के बीच नंबर-1 की कुर्सी के लिए म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है। इस बार अयूब ने बाजी मार ली है और 303 अंकों के साथ फिर से नंबर-1 बन गए हैं। भारत के खिलाफ मैच में उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। सिकंदर रजा दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। हार्दिक पांड्या 282 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल) भी अब संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर आ गए हैं।