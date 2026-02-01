हम खतरनाक और बेरहम… नामीबिया को हराने के बाद घमंड में चूर हुए सलमान आगा, सुपर-8 लेकर दिया बड़ा बयान

Salman Agha big statement: पाकिस्तान ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 35वें मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ 102 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 में जगह बना ली है। सुपर-8 में पाकिस्तानी टीम 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला खेलेगी, जिसके बाद 24 फरवरी को इंग्लैंड से उसकी भिड़ंत होगी। पाकिस्तान सुपर-8 के अपने अंतिम मैच में श्रीलंकाई टीम को चुनौती देगा। नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान आगा बेहद खुश नजर आए। उन्‍होंने शतक के लिए साहिबजादा फरहान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्‍होंने अपनी गेंदबाजी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि हम खतरनाक और बेरहम थे।