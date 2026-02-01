हम खतरनाक और बेरहम… नामीबिया को हराने के बाद घमंड में चूर हुए सलमान आगा, सुपर-8 लेकर दिया बड़ा बयान

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
Salman Agha big statement: पाकिस्तान ने बुधवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 35वें मुकाबले में नामीबिया के खिलाफ 102 रन से जीत दर्ज करते हुए सुपर-8 में जगह बना ली है। सुपर-8 में पाकिस्तानी टीम 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला खेलेगी, जिसके बाद 24 फरवरी को इंग्लैंड से उसकी भिड़ंत होगी। पाकिस्तान सुपर-8 के अपने अंतिम मैच में श्रीलंकाई टीम को चुनौती देगा। नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा बेहद खुश नजर आए। उन्होंने शतक के लिए साहिबजादा फरहान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि हम खतरनाक और बेरहम थे।
मैच के बाद सलमान आगा ने कहा कि मुझे लगता है कि यह एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हमने पावरप्ले में अच्छी बैटिंग की और बीच में बहुत अच्छा काम किया। हमने कुछ पार्टनरशिप की और फिर अच्छा फिनिश किया। साहिबजादा पिछले छह महीनों से हमारे लिए बैटिंग कर रहे हैं और शानदार रहे हैं। उन्होंने आज 100 रन बनाए। मैं उनके लिए बहुत खुश हूं।
नामीबिया जैसी छोटी टीम को 102 रन से हराने के बाद सलमान बड़े बोल बोलने से नहीं चूके। उन्होंने अपनी गेंदबाजी को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि हम खतरनाक और बेरहम थे। हमने सही एरिया में बॉलिंग की, चाहे वह फास्ट बॉलर हो या स्पिनर। यह हमारे लिए एक कम्प्लीट परफॉर्मेंस थी।
वहीं, उन्होंने उस्मान तारिक को लेकर कहा कि उनका सामना करना एक मुश्किल काम है। जब भी मैंने उन्हें डोमेस्टिक मैचों में खेला है, मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें चुनना बहुत, बहुत मुश्किल है और फिर जब वह रुकते हैं। वह बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन, मैं बहुत खुश हूं कि वह हमारे लिए खेल रहे हैं और जिस तरह से वह बॉलिंग कर रहे हैं, उससे मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। मुझे सच में उम्मीद है कि वह हमें और गेम जिताएगा।
सुपर-8 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले मैच को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम सच में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। न्यूज़ीलैंड अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। यह एक अच्छा गेम होगा और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम अभी खेल रहे हैं, अगर हम अगले गेम में भी वैसा ही परफ़ॉर्मेंस दोहराते हैं तो हम ठीक रहेंगे।
पेसर्स से ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास लग्जरी स्पिनर्स है। हमारे पास ऑल-राउंडर्स हैं, जो बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं और फिर जब स्पिन बॉलिंग की बात आती है तो हमारे पास एक प्रॉपर मैच विनर है। अगर श्रीलंका में आपके पास इतनी स्पिन बॉलिंग है तो आपको बीच में फास्ट बॉलर को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बीच में फ़ास्ट बॉलर को बॉलिंग करने की ज़रूरत है तो हमारे पास ऐसे बॉलर्स हैं, जो वह भी कर सकते हैं। लेकिन, अभी हम स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करने में ठीक हैं।
