T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, 164.3 के स्ट्राइक रेट वाले इस बल्लेबाज समेत इन चार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ (Photo Credit - IANS)
Indian cricket team Squad, T20 World Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) शनिवार यानि 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वॉड का ऐलान करेगा। बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति शनिवार को मुंबई में बैठक करेगी। टीम चयन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर संबोधित करेंगे।
टी20 विश्व कप 2026 की भारतीय टीम कैसी होगी, इस पर भारतीय फैंस की नजरें हैं। शुभमन गिल लंबे समय से इस फॉर्मेट में प्रभावित नहीं कर पाए हैं। क्या वे विश्व कप की टीम में होंगे और अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत के लिए बतौर ओपनर उन्हें टीम में रखा जाएगा, या नहीं, और रिंकू सिंह की वापसी होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चार खिलाड़ी ऐसे भी हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। लेकिन इस बार उन्हें स्क्वाड में नहीं चुना जाएगा। आइए नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों पर -
ऋषभ पंत लंबे समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय टी20 में कई मौके मिले हैं। लेकिन वे अबतक कुछ खास नहीं कर पाये हैं। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में वे मुख्य विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेले थे। उस टूर्नामेंट में उन्होंने आठ मैचों में 24.43 की मामूली औसत से 171 रन बनाए थे। इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और विकेटकीपिंग में संजू सैमसन और जितेश शर्मा को प्राथमिकता दी गई, जो मल्टी-डायमेंश्नल हैं। पंत अब मुख्य रूप से सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा हैं।
यशस्वी जायसवाल के अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में आंकड़े शानदार हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों की वजह से उनकी स्क्वाड में जगह नहीं बन रही है। हालांकि टी20 क्रिकेट में वे गिल से कहीं बेहतर हैं, लेकिन गिल को टी20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। ऐसे में उनका स्क्वाड में रहना तय है। जायसवाल को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में स्जमिल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य 15 में जगह नहीं मिली।
मोहम्मद सिराज ने पिछले साल 2024 में भारत के लिए टी20 मैच खेला था। उसके बाद से उन्हें नहीं हकुना गया है। सिराज टी20 वर्ल्ड कप 2024 का भी हिस्सा थे। लेकिन अब अर्शदीप और हर्षित राणा की वजह से उन्हें स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है। सिराज ने अबतक मात्र 16 अंतरराष्ट्रीय टी20 मुक़ाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 32.28 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं।
युजवेंद्र चहल इस समय के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, लेकिन उन्हें भारतीय टीम से अब खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। वे पिछले दो साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। चहल के ऊपरकुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को तरजीह दी जा रही है। जिनकी वैरिएशन और हाल के फॉर्म ने उन्हें टीम में स्थापित कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वह स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन उन्हें एक भी मुक़ाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए कुल 96 विकेट लिए हैं, वे अब भी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
बता दें भारतीय टीम गत विजेता है। विश्व कप में टीम इंडिया को यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारतीय टीम अपने ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगी। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान का आगाज यूएसए के खिलाफ करेगी। टी20 वर्ल्ड कप का ये 10वां संस्करण है। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले संस्करण में पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम चैंपियन बनी थी।
