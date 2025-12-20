T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज, 164.3 के स्ट्राइक रेट वाले इस बल्लेबाज समेत इन चार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

युजवेंद्र चहल इस समय के बेहतरीन लेग स्पिनर हैं, लेकिन उन्हें भारतीय टीम से अब खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। वे पिछले दो साल से टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। चहल के ऊपरकुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को तरजीह दी जा रही है। जिनकी वैरिएशन और हाल के फॉर्म ने उन्हें टीम में स्थापित कर दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में वह स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन उन्हें एक भी मुक़ाबला खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए कुल 96 विकेट लिए हैं, वे अब भी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टी20 में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।