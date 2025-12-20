गंभीर और सूर्यकुमार को लेकर पठान ने पूछा ऐसा सवाल, संजू बोले – क्या बोले यार! ऐसे सवाल मत पूछो इरफान भाई, देखें Video

मैच के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने सैमसन का छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनसे टीम मैनेजमेंट को लेकर कुछ सवाल पूछे। पठान ने पूछा, "जब आप नहीं खेल रहे थे तो आपके साथ टीम मैनेजमेंट ने कितनी बात की? और अगर की तो क्या बात की? इसके बारे में कुछ बताइये।" इसपर सैमसन ने कहा, "इरफान भाई जैसा टीम का माहौल बहुत जरूरी है। बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, लेकिन मैं भी सिस्टम में इतना रह चुका हूं, अनुभव भी है तो पता था कि मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है। सूर्या और गौतम भाई के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, तो हमेशा खुलकर बातचीत होती है।"