गंभीर और सूर्यकुमार को लेकर पठान ने पूछा ऐसा सवाल, संजू बोले – क्या बोले यार! ऐसे सवाल मत पूछो इरफान भाई, देखें Video

इरफान ने कहा, "अगर टीम मैनेजमेंट से बातचीत इतनी साफ है तो क्या आगे सैमसन को हम रेगुलर सलामी बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे? इसपर सैमसन ने हंसते हुए कहा, " भैया आप करा दो ओपन, क्या बोले यार!"

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 20, 2025

Ravi Shastri on Sanju Samson

भारतीय टीम के बल्‍लेबाज और विकेटकीपर संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: IANS)

Sanju Samson, India vs South Africa 5th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवे टी20 मुक़ाबले में लंबे समय के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में जगह मिली और सलामी बल्लेबाजी करने का मौका मिला। सैमसन ने इस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और 22 गेंद पर 37 रन ठोके। इस दौरान सैमसन के बल्ले से चार चौके और दो छक्के निकले।

सैमसन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी

सैमसन की इस आक्रामक पारी का टीम के माइंडसेट पर भी असर पासा और सभी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 रन बनाए। भारत ने यह मुक़ाबला 30 रनों से जीत लिया और इसी के साथ पांच मैचों की इस सीरीज में 3-1 से लबजा जमा लिया।

इरफान पठान ने पूछा क्या टीम मैनेजमेंट ने आपसे बात की?

मैच के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने सैमसन का छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनसे टीम मैनेजमेंट को लेकर कुछ सवाल पूछे। पठान ने पूछा, "जब आप नहीं खेल रहे थे तो आपके साथ टीम मैनेजमेंट ने कितनी बात की? और अगर की तो क्या बात की? इसके बारे में कुछ बताइये।" इसपर सैमसन ने कहा, "इरफान भाई जैसा टीम का माहौल बहुत जरूरी है। बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, लेकिन मैं भी सिस्टम में इतना रह चुका हूं, अनुभव भी है तो पता था कि मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है। सूर्या और गौतम भाई के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, तो हमेशा खुलकर बातचीत होती है।"

सलामी बल्लेबाजी के सवाल पर हंसने लगे सैमसन

इसपर इरफान ने कहा, "अगर बातचीत इतनी साफ है तो क्या आगे सैमसन को हम रेगुलर सलामी बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे? इसपर सैमसन ने हंसते हुए कहा, " भैया आप करा दो ओपन, क्या बोले यार!" मैच के दौरान भी पठान ने सैमसन को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। सैमसन की बल्लेबाजी देख पठान ने एक्स पर लिखा, "जब संजू सैमसन खेलते हैं तो आपको दोनों तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिलती है।"

Dec 20, 2025

India vs South Africa T20 Series 2025

