Ind vs SA: एकमात्र चीज जो हम ठीक नहीं कर पाए… सीरीज 3-1 से जीतने पर भी कप्तान सूर्या को इस बात का रह गया मलाल

Ind vs SA 5th T20i Highlights: भारत ने अहमदाबाद में खेले गए 5वें मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-1 से जीत ली। टीम इंडिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए स्‍कोर बोर्ड पर निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 231 रन लगाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट के नुकसान पर 201 रनों पर रोकते हुए शानदार जीत दर्ज की। बतौर कप्तान सीरीज जीतकर सूर्यकुमार यादव बेहद खुश नजर आए, लेकिन खुद के निजी प्रदर्शन से संतुष्ट नजर नही आए। उन्‍होंने इस मैच में सात गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ पांच रन बनाए।