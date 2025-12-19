अहमदाबाद में हार्दिक पंड्या ने खेली जादुई पारी, युवराज सिंह के बाद जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। यह टी20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। पंड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पांच छक्के और 5 चौके लगाए। हार्दिक पंड्या के अलावा तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 42 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। दोनों की इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 232 रन बनाने होंगे।