अहमदाबाद में हार्दिक पंड्या ने खेली जादुई पारी, युवराज सिंह के बाद जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

हार्दिक पंड्या (फोटो- BCCI)
IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। यह टी20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के बाद किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्डकप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। पंड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने पांच छक्के और 5 चौके लगाए। हार्दिक पंड्या के अलावा तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 42 गेंदों में 73 रन की पारी खेली। दोनों की इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए। अब साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 232 रन बनाने होंगे।
इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तूफानी शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए। इसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रन के करीब पहुंचाया। हालांकि दसवें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन आउट हो गए। वहीं सूर्यकुमार यादव एक बार फिर फ्लॉप रहे और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 220 रन के पार पहुंचा दिया। हार्दिक पंड्या ने इस दौरान सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 25 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए। इस दौरान हार्दिक पंड्या ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 2000 रन पूरे कर लिए हैं।
हार्दिक पंड्या अब तक 124 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 97 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 28.60 की औसत और 143 की स्ट्राइक रेट से 2002 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं और 106 छक्के जड़ चुके हैं।
हार्दिक के आउट होने के बाद तिलक वर्मा भी उसी ओवर में पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। वहीं शिवम दुबे ने तीन गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल रहा। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 231 रन बनाए।
