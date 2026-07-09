9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

PM Modi Visit: भारत-ऑस्ट्रेलिया का 2030 तक 100 अरब डॉलर का बिजनेस टारगेट, पीएम मोदी के दौरे से जागीं उम्मीदें

PM Modi Australia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीदें जागी हैं। ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी नेताओं का मानना ​​है कि मोदी की यह यात्रा भारत के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर हो रही है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jul 09, 2026

India Australia Trade News.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। (फोटो: X/@narendramodi)

India-Australia Trade Relations: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बरसों से कारोबारी रिश्ते रहे हैं और अब दोनों देशों का 2030 तक 100 अरब डॉलर यानि करीब 9.53 लाख करोड़ बिजनेस होने का टारगेट है।ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, दवाएं और फार्मास्युटिकल्स, कपड़े, गारमेंट्स और हीरे, जवाहरात व जेवरात शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलबर्न यात्रा से कारोबारी रिश्ते मजबूत ​होने की उम्मीदें जागी हैं। ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों का कहना है कि मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा भारत के साथ बिजनेस रिलेशन मजबूत करने के लिए बिल्कुल सही समय है।

ईसीटीए के तहत कारोबार में लगातार इजाफा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। दोनों देश वर्तमान में सेवाओं और महत्वपूर्ण निवेशों में व्यापार बाधाओं को और कम करने के लिए एक विस्तारित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.1 अरब डॉलर यानि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचा था।

भारत-ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट : एक नजर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया को पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन, पॉलिश किए हुए मोती, कीमती पत्थर और मशीनरी निर्यात करता है। ईसीटीए के तहत सभी भारतीय निर्यातों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में 100% शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है। वहीं भारत मुख्य रूप से थोक खनिज, कोयला, सोना और कच्ची कपास और दालों जैसी कृषि वस्तुओं का आयात करता है। इसके बदले में, भारत ऑस्ट्रेलिया के लगभग 90% व्यापार मूल्य के लिए प्राथमिक बाजार पहुंच प्रदान करता है।

ऑस्ट्रेलिया निर्यात में तेरहवे और आयात में पंद्रहवें स्थान पर रहा

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, भारत और ऑस्ट्रेलिया इइंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदार हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर (नवंबर 2025 तक) में, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट के मामले में 13वें और इम्पोर्ट के मामले में 15वें स्थान पर रहा। 2026 के फाइनेंशियल ईयर (नवंबर 2025 तक) में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी व्यापार 13.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। वित्त वर्ष 2026 (नवंबर 2025 तक) में, भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड का मूल्य यूएस 4.85 बिलियन था, जबकि कुल व्यापार मूल्य यूएस 9.08 बिलियन था। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच कुल यूएस1.67 बिलियन के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए यूएस के स्रोत के तौर पर 26वें स्थान पर है।

रिश्ते मजबूत होने की अपार संभावनाएं : ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स

ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस लीडर्स ने ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में मोदी के संबोधन की सराहना की है। उद्योग जगत के अधिकारियों के अनुसार, यह फोरम सही समय पर हुआ है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरक शक्तियों को मजबूती मिली है और कई क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खुले हैं। एमोर एडवाइजरी के संस्थापक अनिल आडवाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणियों में ईमानदारी और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने का संयुक्त संकल्प दोनों झलकते हैं। पिनैकल एडवाइजर्स की संस्थापक विधि आशिक मोदी ने कहा, एक बार जब हम सहयोग करेंगे, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के वास्तव में रिश्ते मजबूत होने की अपार संभावनाएं हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा किया है

अधिकृत प्रतिनिधि और संस्थापक व निदेशक हर्षद काले ने कहा कि इस यात्रा ने भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा किया है। उन्होंने कहा, हम सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और भारत को एक साथ विकास करने में मदद करने के लिए भी कहेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा और भारत में पूंजी का निवेश होगा।

ऑस्ट्रेलिया भारत को तेजी से रणनीतिक आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा

काले ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को तेजी से एक रणनीतिक आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जबकि भारत की तीव्र वृद्धि ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों और निवेशकों के लिए आकर्षक निवेश के अवसर प्रस्तुत करती है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारों की तलाश में है और 'भारत एक ऐसा देश है जो यह साझेदारी प्रदान कर सकता है और इससे दोनों देशों का विकास सर्वोत्तम होगा।' (इनपुट: ANI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

pm modi

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

09 Jul 2026 01:46 pm

Published on:

09 Jul 2026 01:46 pm

Hindi News / World / PM Modi Visit: भारत-ऑस्ट्रेलिया का 2030 तक 100 अरब डॉलर का बिजनेस टारगेट, पीएम मोदी के दौरे से जागीं उम्मीदें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US-Iran Conflict: अमेरिका के हमले में दो दिन में ईरान में 14 की मौत, 78 में से अब भी 47 घायल अस्पताल में भर्ती

Iran says US attacks kill 14 people in two days.
विदेश

ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा , दोनों देश आतंकवाद का मिल कर सामना करेंगे

PM Modi Australia Visit News.
विदेश

PM Modi Australia Visit: मेलबर्न में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, मेलबर्न में मिला गार्ड ऑफ ऑनर

PM Narendra Modi receives Guard of Honour in Australia.
विदेश

US Strike Iran: ईरान के अहवाज के बाहरी क्षेत्र में अमेरिकी हमले से तीन की मौत, कई घायल

US attack Iran
विदेश

पत्नी की हत्या, फिर उसकी फोटो प्रेमिका को भेजी, तेलंगाना के इंजीनियर की कहानी सुनकर पुलिस भी चौंकी

husband brutally murders wife in firozabad know whole matter crime news up
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.