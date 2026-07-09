PM Modi Visit: भारत-ऑस्ट्रेलिया का 2030 तक 100 अरब डॉलर का बिजनेस टारगेट, पीएम मोदी के दौरे से जागीं उम्मीदें

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, भारत और ऑस्ट्रेलिया इइंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदार हैं। 2026 के फाइनेंशियल ईयर (नवंबर 2025 तक) में, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट के मामले में 13वें और इम्पोर्ट के मामले में 15वें स्थान पर रहा। 2026 के फाइनेंशियल ईयर (नवंबर 2025 तक) में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी व्यापार 13.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। वित्त वर्ष 2026 (नवंबर 2025 तक) में, भारत के मर्चेंडाइज ट्रेड का मूल्य यूएस 4.85 बिलियन था, जबकि कुल व्यापार मूल्य यूएस 9.08 बिलियन था। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच कुल यूएस1.67 बिलियन के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के साथ, ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए यूएस के स्रोत के तौर पर 26वें स्थान पर है।