ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा , दोनों देश आतंकवाद का मिल कर सामना करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज जब हम विश्व की खेल राजधानी मेलबर्न में हैं, तो खेलों की बात न करना क्रिकेट मैच में टॉस जीतने के बाद खेल शुरू न करने जैसा होगा। क्रिकेट भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक कूटनीतिक भाषा है। उन्होंने कहा, कई मायनों में, हमारी बैठकें क्रिकेट के खेल की तरह हैं: हमारा एजेंडा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच की तरह केंद्रित होता है, हमारे निर्णय टी20 मैच की तरह त्वरित होते हैं, और हमारी साझेदारी टेस्ट मैच की तरह स्थायी और गहरी होती है।' मोदी ने गुरुवार को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से मुलाकात की।भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश सचिव विक्रम मिसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।' ( इनपुट ; ANI)