पत्नी की हत्या, फिर उसकी फोटो प्रेमिका को भेजी, तेलंगाना के इंजीनियर की कहानी सुनकर पुलिस भी चौंकी

अविनाश ने पुलिस को बताया था कि वह घर से बाहर सामान लेने गया था और लौटने पर बाथरूम बंद मिला। उसका कहना था कि करीब 40 मिनट तक वह बाहर था। लेकिन पुलिस ने घर के स्मार्ट लॉक और दरवाजे के सुरक्षा रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि उसके बाहर जाने के दौरान कोई और घर में नहीं आया था। यानी बाहरी व्यक्ति के घर में घुसने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। शुरू में उसने यह भी कहा था कि पत्नी की सेहत ठीक नहीं थी और शायद उसने ज्यादा कफ सिरप ले लिया हो।