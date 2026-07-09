US Strike Iran: ईरान: अहवाज के बाहरी क्षेत्र में अमेरिकी हमले से तीन की मौत, कई घायल

अमेरिका ने इस सैन्य कार्रवाई को हाल ही में मालवाहक जहाजों पर हुए हमलों का जवाब बताया है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का कहना है कि ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनका इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता था। गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार और तेल परिवहन मार्गों में से एक है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए यहां बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता का विषय बन गया है।