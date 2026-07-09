PM Modi Address: मेलबर्न में उमड़े 30 हजार भारतीयों से मोदी ने कहा, हम चांद से साउथ पोल तक पहुंचे हैं

मेलबर्न में आयोजित मेगा कम्युनिटी प्रोग्राम 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ( फोटो : ANI.)
Melbourne Meets Modi Indian Community Address : आज का भारत विकसित भारत है, हम चांद से साउथ पोल तक पहुंचे हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाउंडेशन की मेजबानी में आयोजित मेगा कम्युनिटी प्रोग्राम 'मेलबर्न मीट्स मोदी' में 30,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति दुनिया ने देखी है। आपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, आतंकियों के अड्डों पर हुए धमाके पूरी दुनिया ने देखे हैं। उन्होंने घोषणा की कि भारत जल्द ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है।
मोदी ने कहा कि भारत ने विकसित होने के लिए बहुत मेहनत की है। मोदी ने कहा कि हम दुनिया में प्रेम का रंग घोलते रहते हैं, भारत पासपोर्ट का रंग देख कर मदद नहीं करता है, नागरिक देवो भव हमारा मूल मंत्र है। सब सुखी रहें, यही भारत का संस्कार है।
कार्यक्रम स्थल "मोदी, मोदी" और "भारत माता की जय" के नारों से गूंजता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, जिनके स्वागत में 'भारत माता की जय' और 'मोदी, मोदी' के नारे लगाए गए। ये प्रवासी भारतीय ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। लोगों की तादाद की वजह से यह ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विश्व नेता के लिए अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक बन गई है। मार्वल स्टेडियम को एतिहाद स्टेडियम या डॉकलैंड्स स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में भारी भीड़ भारतीय प्रवासियों का उत्साह दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस अवसर पर पीएम मोदी का एक रॉक स्टार की तरह गर्मजोशी से स्वागत किया। अल्बनीज ने मार्वल स्टेडियम में एकत्रित भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच का "जिंदा पुल" करार दिया। कार्यक्रम में उपस्थित भारी जनसमूह के बीच दोनों नेताओं ने उपस्थित लोगों का हाथ हिला कर अभिवादन किया। कम्युनिटी प्रोग्राम के अलावा दोनों प्रधानमंत्रियों ने मेलबर्न में तीसरे 'भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन' की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
मेलबर्न का मार्वल स्टेडियम भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की भारी भीड़ से गुलजार है, जो प्रवासी भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम के लिए उमड़ी है। कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीत और उत्साहपूर्ण नारे भीड़ को ऊर्जावान बनाए हुए हैं क्योंकि हजारों लोग प्रधानमंत्री के मंच पर आने का इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर भारतीय तिरंगे और ऑस्ट्रेलियाई ध्वज लहरा रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच मजबूत जनसंपर्क दर्शाते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के कुछ सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले उत्सुकता व्यक्त की।
भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'मेलबर्न के बिल्कुल केंद्र में सचमुच इतिहास रचा जाने वाला है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, और मैं मोदी जी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेलबर्न में मोदी से मुलाकात। एक अन्य सदस्य ने कहा,' मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वे भारतीय समुदाय के लिए भारत के व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई मायनों में भारत को आकार दिया और आज के अद्भुत भारत के लिए महान निर्णय लिए। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया यात्रा शुरू की।
'मेलबर्न में मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन भारतीय समुदाय द्वारा किया गया गर्मजोशी भरा स्वागत वास्तव में यादगार था। भारत के प्रति उनका स्नेह और अटूट बंधन अपार खुशी और गर्व का स्रोत बना हुआ है,' प्रधानमंत्री मोदी ने X पर भारतीय समुदाय के इस स्नेहपूर्ण भाव के लिए धन्यवाद देते हुए पोस्ट किया।
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