PM Modi Address: मेलबर्न में उमड़े 30 हजार भारतीयों से मोदी ने कहा, हम चांद से साउथ पोल तक पहुंचे हैं

भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'मेलबर्न के बिल्कुल केंद्र में सचमुच इतिहास रचा जाने वाला है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, और मैं मोदी जी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मेलबर्न में मोदी से मुलाकात। एक अन्य सदस्य ने कहा,' मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वे भारतीय समुदाय के लिए भारत के व्यक्ति हैं, जिन्होंने कई मायनों में भारत को आकार दिया और आज के अद्भुत भारत के लिए महान निर्णय लिए। इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया यात्रा शुरू की।