डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच खटपट तेज, बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा रद्द, वजह भी सामने आई

ईरान ने पूर्व में कहा था कि समझौते के तहत इजराइल को लेबनान में युद्धविराम करना चाहिए। इजराइल और लेबनान ने बुधवार को रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता की थी। लेबनान में ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह पर हमलों को सीमित करने से इजराइल के इनकार को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है।