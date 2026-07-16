तेहरान में बिलबोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी, लिखा-हम ट्रंप को मार डालेंगे, ताबूत में भी दिखाया

बीत​ दिनों ईरान में भीड़ ने ट्रंप को मारने के नारे लगाए थे। जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी

जवाब देते हुए कहा ​कि, यदि ईरान की तरफ से उनकी हत्या या हत्या का प्रयास करने का कदम उठाया जाता है तो वह इसके लिए पहले से तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होने ऐसा होने पर पहले ही नेतृत्व को आदेश दे दिया है कि यदि ईरानी हमले में उनकी मौत होती है, तो हजारों मिसाइलें ईरान को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हम ईरान को तबाह कर देंगे।