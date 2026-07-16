16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अल्जीरिया में एक अनाथालय में लगी आग में 11 लोग जिंदा जले, 19 घायल, 5 दिव्यांगों को सुरक्षित बाहर निकाला

Algiers fire incident: अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स (Algiers) के बाहरी इलाके में स्थित एक अनाथालय में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 16, 2026

Algeria orphanage fire

अल्जीरिया हादसा,photo-the national

Algiers fire incident: अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स (Algiers) के बाहरी इलाके में स्थित एक अनाथालय में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। इमरजेंसी टीम ने अनाथालय से 5 दिव्यांग लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह आग अल्जीयर्स के पूर्वी उपनगरों में स्थित मोहम्मदिया​ जिले के एक अनाथालय में लगी थी।

एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एक अनाथालय में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने बताया कि घायलों में से दस लोग गंभीर हालत में झुलस गए, जबकि इमरजेंसी टीमों ने अनाथालय से दिव्यांग पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।​ मृतकों में कई बच्चे भी शामिल होने की आशंका है।

हीटवेव के कारण आग लगने के बढ़े मामले

सरकारी समाचार एजेंसी APS ने बुधवार को 'जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ सिविल प्रोटेक्शन' का हवाला देते हुए बताया कि अल्जीरिया में बीते दिनों में भीषण गर्मी (हीटवेव) का दौर चल रहा है और 8 जुलाई से अब तक सिविल प्रोटेक्शन यूनिट्स ने देश भर में 913 जगहों पर लगी आग को बुझाया है।

मृतकों की नहीं हो सकी पहचान

सरकारी एजेंसी के अनुसार अल्जीयर्स (Algiers) के बाहरी इलाके में स्थित एक अनाथालय में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। आग में मारे गए लोगों की पहचान,उनकी उम्र या आग लगने की वजह के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं दी गई। घटना में हताहतों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की आशंका अधिकारियो ने जताई है।

आग लगने के कारणों की उच्च स्तरीय होगी जांच

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अनाथालय में आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं किया है। अल्जीरिया में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण घरों और दफ्तरों में आग लगने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है। अनाथालय में आग लगने के बाद बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्जिट पॉइंट पर बाधाएं खड़ी होने के कारण अनाथालाय में रह रहे बच्चे अंदर फंस गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल कर्मचारियों ​ने खिड़की और दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि आग भीषण होने के कारण तब तक कई लोग जिंदा जल गए।

ईरान US के बीच सैन्य संघर्ष तेज, बहरीन पर हमले के बाद अमेरिका ने बरसाए बम

ये भी पढ़ें
Iran US War

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 02:58 pm

Published on:

16 Jul 2026 02:33 pm

Hindi News / World / अल्जीरिया में एक अनाथालय में लगी आग में 11 लोग जिंदा जले, 19 घायल, 5 दिव्यांगों को सुरक्षित बाहर निकाला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जेलेंस्की की पसंद पर संसद की मुहर, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने नाफ्टोगैज के CEO सेरही कोरेट्स्की

Ukraine Prime Minister Sergii Koretskyi
विदेश

इराक से भेजी जा रही मिसाइल-हथियार की खेप जब्त, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिज्बुल्लाह से लड़ने के लिए आगे आया सीरिया

Trump on China, Donald Trump, Clarity Act, Donald Trump AI, Trump Statement, China AI, US Senate, Lindsey Graham, Artificial Intelligence,
विदेश

ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के अलग-अलग सुर? अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले- बातचीत जरूरी

JD Vance urges talks with Iran amid Hormuz tensions.
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का ‘गोल्ड कॉइन’ आया सामने, अमेरिका में छिड़ी बहस

DonaldTrump coin
विदेश

ईरान पर अमेरिकी हमले के बीच वाशिंगटन पहुंचे इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी, क्या बोले ट्रंप?

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi, US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.