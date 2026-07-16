अल्जीरिया में एक अनाथालय में लगी आग में 11 लोग जिंदा जले, 19 घायल, 5 दिव्यांगों को सुरक्षित बाहर निकाला

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अनाथालय में आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं किया है। अल्जीरिया में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण घरों और दफ्तरों में आग लगने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी की बात स्वीकार की है। अनाथालय में आग लगने के बाद बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक्जिट पॉइंट पर बाधाएं खड़ी होने के कारण अनाथालाय में रह रहे बच्चे अंदर फंस गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल कर्मचारियों ​ने खिड़की और दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि आग भीषण होने के कारण तब तक कई लोग जिंदा जल गए।