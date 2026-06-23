‘लादेन को छिपाने वाले देश से कैसा प्यार?’ पाकिस्तान प्रेम पर अपने ही देश में घिरे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस

फ्लोरिडा (Florida) राज्य के सीनेटर रिक स्कॉट (Rick Scott) ने वेंस के बयान पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "अब तक सभी को यह साफ हो जाना चाहिए कि हमारे असली दोस्त कौन हैं। कतर और पाकिस्तान का आतंकियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और अभी वो सार्थक शांति हासिल करने के बजाय ईरान के दशकों पुराने आतंकी अभियान को बढ़ावा देने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी भी एक ऐसे व्यावहारिक समझौते की गुंजाइश है जिससे सभी को फ़ायदा हो। हालांकि सभी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ईरान के लिए इस स्थिति से निकलकर परमाणु हथियार बनाने की संभावना ज़रा भी नहीं है।"