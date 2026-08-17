17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान का सपोर्ट करने वाले हूतियों पर तोप से हमला, सऊदी समर्थित यमनी सेना का बड़ा एक्शन

ईरान समर्थित हूती समूह पर यमन में तोपखाने से हमला हुआ है। सऊदी समर्थित यमनी सेना ने अल-जौफ और मारीब में ठिकाने निशाना बनाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Aug 17, 2026

Houthi Attacks Al-Makha Port

हमले को लेकर इस्तेमाल की गई प्रतीकात्मक तस्वीर। (फोटो सोर्स:@ddfmarketing1)

ईरान का सपोर्ट करने वाले हूती समूह पर यमन में तोप से हमला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमन सरकार ने यह कार्रवाई की है। यमन की सरकार ने सोमवार को दावा किया कि उसने उत्तरी अल-जौफ प्रांत में हूती समूह के ठिकानों पर तोपखाने से हमले किए।

उधर, सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सेना ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने अल-जौफ में हूतियों के जमावड़ों और अड्डों को निशाना बनाया। इससे पहले मारीब में भी यमनी बलों ने हूती लड़ाकों पर कई ड्रोन हमले किए।

हूती ठिकानों के खिलाफ 181 ऑपरेशन चलाए गए

शनिवार और रविवार को विभिन्न प्रांतों में हूती ठिकानों के खिलाफ 181 ऑपरेशन चलाए गए। इन कार्रवाइयों में दर्जनों हूती सदस्य मारे गए या घायल हुए। ये हमले तब हो रहे हैं जब पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ईरान से जुड़े संघर्ष का असर यमन पर भी साफ दिख रहा है।

हूती समूह लंबे समय से ईरान का समर्थन पाता रहा है। यमन की सरकार और सऊदी अरब समर्थित ताकतें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको लेकर गंभीर चेतावनी दी है।

2022 से बनी हुई थी शांति

2022 में हुए समझौते के बाद अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी। अब दोनों तरफ से गोलाबारी बढ़ने से पुरानी लड़ाई फिर भड़कने का डर पैदा हो गया है। यमन पहले से ही दुनिया के सबसे गरीब और संकटग्रस्त देशों में गिना जाता है।

युद्ध फिर शुरू हुआ तो आम लोगों की तकलीफ और बढ़ जाएगी। अल-जौफ और मारीब जैसे इलाके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहां नियंत्रण पाने की कोशिश दोनों तरफ से चल रही है।

क्या कह रही यमन सरकार?

यमनी सरकार का कहना है कि वे हूतियों की गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि, हमले को लेकर हूती पक्ष की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यमन की जनता पहले ही कई सालों से युद्ध, भूख और बीमारी से जूझ रही है। नई लड़ाई शुरू होने से राहत कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न निकले।

बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में मिस्र के व्यापारिक जहाज पर हूतियों का मिसाइल हमला, 6 की मौत

ये भी पढ़ें
Houthi missile attack on cargo ship.

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 10:33 am

Published on:

17 Aug 2026 10:33 am

Hindi News / World / ईरान का सपोर्ट करने वाले हूतियों पर तोप से हमला, सऊदी समर्थित यमनी सेना का बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russia Ukraine War: यूक्रेन का रूस पर अब तक का बड़ा वार, बेलगोरोद में मिसाइल हमले से 6 की मौत; जवाबी हमलों में मित्तल का प्लांट भी चपेट में

Lakshmi Mittal Ukraine Steel Plant Attack
विदेश

अमेरिकी सैनिकों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 30 हजार डॉलर का इनाम, ईरान ने महिलाओं के लिए रकम की दोगुनी

Middle East Conflict
विदेश

यूक्रेन में लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री पर रूसी मिसाइल हमला, 2 की मौत; रूस पर सैकड़ों ड्रोन से किया पलटवार

Russia Ukraine industrial attacks
विदेश

सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान रक्षा समझौते से डोनाल्ड ट्रंप हुए खुश, बोले- शानदार फैसला

Donald Trump on Mecca Joint Defence Agreement.
विदेश

‘अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ हुए, इसका क्या इनाम मिलेगा?’, तनाव के बीच ईरान का कनाडा पर तंज

Iran President India Visit news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.