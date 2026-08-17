ईरान का सपोर्ट करने वाले हूतियों पर तोप से हमला, सऊदी समर्थित यमनी सेना का बड़ा एक्शन

शनिवार और रविवार को विभिन्न प्रांतों में हूती ठिकानों के खिलाफ 181 ऑपरेशन चलाए गए। इन कार्रवाइयों में दर्जनों हूती सदस्य मारे गए या घायल हुए। ये हमले तब हो रहे हैं जब पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ईरान से जुड़े संघर्ष का असर यमन पर भी साफ दिख रहा है।